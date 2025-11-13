El orgullo upetecista se viste de innovación

El Centro Regional de Productividad e Innovación de Boyacá (Crepib) lanzó un catálogo de productos oficiales bajo la marca UPTC, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia institucional y dinamizar la industria local. «...Somos el único centro regional reconocido por MinCiencias, y llevamos 25 años fortaleciendo el sistema regional a través de la ciencia, la tecnología y la innovación...», explicó Nelly Pérez, directora del CREPIP y docente de la Escuela de Administración de la UPTC. Según señaló, este proyecto surge del convenio con la universidad para comercializar de manera estructurada la marca registrada UPTC, «...un activo que es muy valioso y querido por los boyacenses...».

La iniciativa incluye una amplia gama de productos utilitarios —como buzos, camisetas, gorras, mochilas, llaveros y termos— que reflejan el “orgullo lupetecista”. Nelly destacó que el proyecto involucra a jóvenes estudiantes en la promoción del catálogo: «...Queríamos que fueran los mismos estudiantes quienes lucieran estas prendas y transmitieran el orgullo lupetecista; que la comunidad universitaria se reconociera a sí misma en estos símbolos...». Además, recalcó que la universidad hace parte de la junta directiva del CREPIP y fue una de sus entidades fundadoras, lo que refuerza el vínculo institucional del proyecto.

Las prendas y artículos se producen en Boyacá, con el propósito de fortalecer la economía regional. «...Las prendas son elaboradas por una empresa boyacense, algunas en Tunja y otras en Gámeza; eso es lo que queremos, apoyar la industria local, 100% boyacense...», afirmó Nelly.

Los interesados pueden conocer el catálogo completo en las redes sociales @UPTC_original o comunicarse al número 322 958 1170, donde también encontrarán la información disponible en la página oficial de la universidad.