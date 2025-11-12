La JEP actualizó “Relati”, su buscador especializado en jurisprudencia transicional y restaurativa

JUSTICIA

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puso a disposición del público Relati 3.0, la nueva versión de su buscador de jurisprudencia. Con esta actualización se pretende afianzar el compromiso de la entidad con la transparencia, acceso a la información pública y la memoria histórica. La herramienta es de acceso libre al público general y se espera que sea más potente y amigable respecto a su versión anterior.

Dilia Lozano, relatora general de la JEP señaló que “esta herramienta consolida la labor de la Relatoría de la JEP, no solo como escenario de compilación jurisprudencial sino también como centro de referencia para el análisis del derecho transicional y las ayudas didácticas para su comprensión, que es uno de los principales aportes de la JEP en lo referente a la adopción de la justicia restaurativa en el mundo”

Entre las principales novedades de Relati 3.0 se destacan:

Una interfaz renovada que facilita la visualización de las funcionalidades y ayuda al análisis jurídico y la comprensión de las decisiones de la JEP.

que facilita la visualización de las funcionalidades y ayuda al análisis jurídico y la comprensión de las decisiones de la JEP. Un centro de recursos que reúne pódcast, boletines, libros, análisis temáticos, mapa de decisiones, fichas jurisprudenciales y una biblioteca especializada.

que reúne pódcast, boletines, libros, análisis temáticos, mapa de decisiones, fichas jurisprudenciales y una biblioteca especializada. Una sección de macrocasos que explica los hitos de cada investigación, con fichas gráficas, capítulos de pódcast, boletines, y listas de reproducción de audiencias en video para seguir avances y resultados.

que explica los hitos de cada investigación, con fichas gráficas, capítulos de pódcast, boletines, y listas de reproducción de audiencias en video para seguir avances y resultados. La incorporación de inteligencia artificial generativa , supervisada por analistas jurídicos, que permite mostrar extractos relevantes y datos clave en los resultados de búsqueda.

, supervisada por analistas jurídicos, que permite mostrar extractos relevantes y datos clave en los resultados de búsqueda. 3 modalidades de búsqueda: general, por palabras clave; avanzada, con cruces de información; y un módulo directo a todas las decisiones y filtros específicos por sala, tipo de documento, año, compareciente o enfoque diferencial.

Como lo señala la JEP, “Relati 3.0 no se asemeja a un buscador web como Google o a una Inteligencia Artificial, sino a un buscador de una biblioteca, pues a través de algoritmos busca términos precisos o aproximados y arroja resultados en orden de relevancia”.

Para acceder a la herramienta Relati 3.0 se debe ingresar al sitio web de la JEP dentro de la sección Buscador de Jurisprudencia. Además, las personas interesadas pueden participar en talleres y presentaciones sobre el uso de la herramienta, previa inscripción disponible en la misma página web de la entidad.