Dos presuntos integrantes del frente ‘Rodrigo Cadete’ fueron capturados extorsionando en Pitalito.

Neiva

La intervención se logró luego de una llamada oportuna de la ciudadanía a la patrulla de vigilancia de la subestación de Policía de Bruselas, lo que permitió activar el plan candado en todo el sector. Gracias a la rápida reacción de los uniformados y al apoyo de la comunidad, los sospechosos fueron interceptados en la vereda La Guandinoza, cuando se movilizaban en una motocicleta.

Durante el registro al vehículo y a los capturados, fueron halladas tres armas de fuego tipo pistola, con sus respectivos proveedores y más de 50 cartuchos 9 milímetros, cinco impulsores y dos esferas metálicas, además de teléfonos móviles y la motocicleta, los cuales fueron incautados y dejados a disposición de las autoridades competentes como material probatorio dentro del proceso judicial.

Ocurrió en zona rural del municipio de Pitalito, fueron capturados transportando armas.

De acuerdo con información de inteligencia, los capturados harían parte de la comisión de finanzas del frente disidente “Rodrigo Cadete”, proveniente del departamento del Caquetá y con presencia en esta zona del Huila. Esta estructura habría intentado intimidar a la población rural, exigiendo sumas superiores a los 50 millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de los habitantes.

Los dos individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía URI de turno como presuntos responsables del delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones en concurso heterogéneo con extorsión en grado de tentativa. Al término de las audiencias, los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.