Descubren más de 300 vestigios arqueológicos en Boyacá que revelan el pasado prehispánico

Boyacá

Boyacá continúa mostrando su riqueza histórica y cultural. La arqueóloga Juliana Campuzano, de la Gobernación de Boyacá y adscrita a la Secretaría de Cultura, reveló que en los municipios de Santa María y Campohermoso se han identificado más de 300 terrazas de piedra, montículos, petrograbados y pinturas rupestres, vestigios de antiguas comunidades indígenas que habitaron la región en época prehispánica.

“Boyacá tiene un potencial arqueológico altísimo. Muchas comunidades ocuparon nuestro territorio en época prehispánica, dejando vestigios por todo el departamento”, afirmó Campuzano. La especialista explicó que los hallazgos se concentran en la provincia de Lengupá y en la provincia de Neira, principalmente a lo largo del río Lengupá y en la zona del piedemonte llanero, donde se han identificado terrazas, petrograbados y materiales arqueológicos de superficie asociados al pueblo indígena Teguas.

Santa María: un hallazgo

Los descubrimientos en Santa María comenzaron entre 2018 y 2019, cuando la comunidad reportó hallazgos mientras se construían torres de energía en lo que llaman “los sitios de los Teguas”. Estas construcciones son terrazas de piedra, similares a las de Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre las cuales se presume estaban las viviendas de los antiguos habitantes de la región.

“Se identificaron alrededor de 320 terrazas y varios montículos de piedra, evidencias de un antiguo poblamiento humano”, detalló Campuzano. Posteriormente, el municipio presentó un proyecto ante la Gobernación de Boyacá para acceder a recursos del INS (recursos del IVA de la telefonía celular), lo que permitió elaborar un inventario del patrimonio arqueológico en las veredas de Santa Cecilia, Santa Rafael y Caño Negro.

Campohermoso y otros municipios

En Campohermoso también se han realizado inventarios arqueológicos financiados por la Gobernación, identificando pinturas rupestres y petrograbados. “Estamos elaborando un inventario que nos permitirá conocer la ubicación exacta de los objetos y generar estrategias para proteger estos sitios arqueológicos”, afirmó la arqueóloga. Ambos municipios, junto con la Gobernación, trabajan en un plan de manejo arqueológico, que será aprobado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y servirá como hoja de ruta para la conservación y gestión de estos vestigios.

Turismo arqueológico y conservación

Campuzano destacó que las terrazas son construcciones inmuebles y que la intención es conservarlas en su lugar original, involucrando a los campesinos locales para desarrollar estrategias de turismo arqueológico. “Entre más protejamos nuestro patrimonio arqueológico, mayor será la apropiación de nuestros territorios y se abrirán nuevas formas de narrar nuestra historia”, dijo.

Los hallazgos incluyen materiales muebles como vasijas y hachas, muchos de los cuales se encuentran bajo custodia de los campesinos.

Investigaciones en curso

Actualmente, las investigaciones tanto en Campohermoso como en Santa María continúan. En Santa María se han realizado excavaciones para estudiar cómo fueron construidas las terrazas, su antigüedad y función, todo bajo la supervisión de arqueólogos especializados. Además, la Secretaría de Cultura ha registrado sitios arqueológicos en otros municipios como Tasco. En este último, un hallazgo fortuito realizado en 2016 será exhibido en el Museo Nacional a partir del 20 de noviembre. En total, se tienen identificados aproximadamente 700 sitios arqueológicos en Boyacá.