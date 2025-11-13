Defensoría del Pueblo de Boyacá adelanta plan piloto en cárcel de Sogamoso

Boyacá

La Defensoría del Pueblo Regional Boyacá desarrolla un plan piloto en el centro penitenciario de Sogamoso con el propósito de revisar casos de personas privadas de la libertad que podrían acceder a beneficios jurídicos, como la libertad condicional o la prisión domiciliaria.

“En el departamento tenemos 10 centros penitenciarios, entre ellos la cárcel de Barne, de mediana y máxima seguridad. Desde la Defensoría estamos trabajando junto al INPEC y los jueces de ejecución de penas para analizar expedientes y determinar quiénes cumplen los requisitos para acceder a estos beneficios”, explicó Luisa Martínez, defensora del pueblo regional de Boyacá.

El pilotaje se concentra en Sogamoso debido a la presencia de mujeres privadas de la libertad, grupo que ha sido priorizado por la institución. “En este centro revisamos 115 carpetas y realizamos 50 entrevistas con apoyo de delegados del nivel central y de nuestros defensores públicos. Estimamos que 27 personas podrían ser objeto de estos beneficios jurídicos”, precisó.

#VIDEO | La Defensoría del Pueblo en #Boyacá esta articulada con la "Ley de Utilidad Pública", en la cárcel de #Sogamoso, sobre los beneficios para las mujeres que pueden recobrar su libertad y trabajar en diferentes entidades con cargos operativos y auxiliares.

La defensora señaló que la iniciativa busca dar cumplimiento a la ley y facilitar el acceso a figuras legales que permitan recuperar la libertad bajo condiciones controladas, sin que esto implique impunidad. Además, el proceso se articula con la Ley de Utilidad Pública, que permite que las personas beneficiadas trabajen en entidades públicas como parte de su proceso de reintegración.

“Gracias a este trabajo, siete mujeres ya recuperaron su libertad y hoy están vinculadas laboralmente a alcaldías y próximamente en la Defensoría del Pueblo, desempeñando funciones auxiliares y operativas. Esto les permite redimir su pena y reincorporarse a la sociedad de manera productiva y digna”, destacó la funcionaria.

La defensora resaltó el impacto humano de este programa: “Una de las mujeres que recuperó su libertad dijo entre lágrimas que ahora puede recoger a sus hijos en el colegio”.