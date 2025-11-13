Comisión de Acusación decreta pruebas en investigación a fiscal Camargo por presunta conveniencia

Colombia

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decretó pruebas en la investigación que se adelanta en contra de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por presunta conveniencia tanto en el manejo del caso de corrupción de la UNGRD como para “permitir o facilitar” que Carlos Ramón González abandonara el país.

#POLÍTICA La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decretó pruebas en la investigación que se adelanta en contra de la fiscal, Luz Adriana Camargo, por presunta conveniencia tanto en el manejo del caso de corrupción de la UNGRD como para “permitir o facilitar” que… pic.twitter.com/bXD6ZviBuQ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2025

En el marco de la indagación la representante investigadora, Maria Eugenia Lopera, también reiteró a la fiscal que en el término de 10 días, remita un informe de las actuaciones surtidas dentro de la denuncia para que “obren como prueba”.

“Reiterar través de este oficio por parte de la secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo a fin de que, en el término de 10 días, remita un informe de las actuaciones surtidas dentro de la denuncia para que obren como prueba”.

Los motivos que dieron paso a la apertura de la investigación:

La investigación preliminar que se adelanta responde a una denuncia que fue presentada por la Red de Veedurías y en la cual se advertía de una “presunta conveniencia entre la Fiscal General de la Nación y los Fiscales 9 y 11 Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para permitir o facilitar que CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal”.

En la denuncia se solicitó además a la Comisión adelantar una investigación en contra de la fiscal por presuntamente haber incurrido “en presunta configurativa del delito de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento”.