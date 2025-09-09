Comisión de Acusación abre indagación preliminar a Fiscal Luz Adriana Camargo por caso UNGRD
La investigación estará a cargo de la representante del Partido Liberal, María Eugenia Lopera.
Colombia
La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes abrió una indagación preliminar contra la fiscal, Luz Adriana Camargo, por el manejo del caso de corrupción en la UNGRD.
La decisión responde a una denuncia que había sido presentada por la Red de Veedurías y en la cual se advertía de una “presunta conveniencia entre la Fiscal General de la Nación y los Fiscales 9 y 11 Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para permitir o facilitar que CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal”.
Allí también, se solicitaba a la Comisión adelantar una investigación en contra de la fiscal, Luz Adriana Camargo, por presuntamente haber incurrido “en presunta configurativa del delito de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento”.
Ante esto el auto firmado por la representante investigadora, María Eugenia Lopera, del Partido Liberal, avoca conocimiento de las diligencias preliminares en contra de la fiscal Camargo y así mismo, notifica de la decisión al denunciante, Pablo Bustos.
¿Qué sigue ahora?
Tras avocar conocimiento e iniciar con la apertura de una indagación preliminar, el proceso a seguir es que se practiquen las pruebas respectivas, entre estas que se cite al denunciante para ratificar sus denuncias y que luego con ello, se decida si se cuenta con el material necesario para abrir una investigación formal.