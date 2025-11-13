Colombia, preparada para los play-offs en Billie Jean Cup 2025: partidos, fechas y horarios

La escuadra dirigida por el extenista Alejandro González, capitán del equipo, termina su preparación para el debut en la Billie Jean Cup 2025, programado para el viernes 14 de noviembre a partir de las 8:00 am en territorio croata. En rueda de prensa previo al enfrentamiento por el grupo D de la competencia, González se presentó junto a las integrantes del equipo, las colombianas María Camila Osorio, María Paulina Pérez, Valentina Mediorreal y Yuliana Lizaranzo.

El capitán, que alcanzó el puesto 70 del ranking ATP, en 2014, reconoció la cancha donde se jugarán los partidos decisivos, y reveló el estado en el que se encuentran sus jugadoras tras afirmar:

“Han sido muy buenos días de trabajo, ya hemos estado acá cinco días trabajando, sabemos que es una cancha y una bola lenta. Cada día nuestras jugadoras se han sentido mucho mejor. Nosotros llegamos acá a cumplir un objetivo de ganar sin importar el rival, es lo que queremos y esperamos mañana tener la mejor versión de las jugadoras”, reveló González.

“Es una cancha bastante lenta, creo que podemos marcar diferencia con las condiciones de juego. Creo que es de ajustar, físicamente nuestras jugadoras están muy bien y es algo que puede jugar a nuestro favor. Esperamos que el juego de ellas se pueda adaptar mejor”, sentenció.

Después de ofrecer las declaraciones, el equipo se dirigió a completar la quinta sesión de entrenamiento en Croacia, que consta de tres horas en el estadio sede.

La colombiana mejor ubicada en el rankig WTA, también habló previo a la competencia

Aunque María Camila Osorio no es la mejor colombiana posicionada en el Ranking global, producto de la casilla 48 ocupada por Emiliana Arango en el Ranking WTA, Osorio es la tenista con más experiencia del equipo colombiano, con más de 16 años de carrera deportiva.

En rueda de prensa, Osorio declaró:

“Me siento bien, no tengo problemas físicos y llego de la mejor manera para esta confrontación. Tenemos que dar lo mejor de nosotras, tenemos un gran equipo y estoy lista para dar lo mejor de mí”, aseguró.

“Son unas rivales bastante fuertes, ya he jugado contra ellas y con su jugadora número uno de República Checa. Pero creo que tenemos que entrar a competir y dar lo mejor. En el equipo de Croacia también hay jugadoras duras. En la parte física me siento muy bien, tengo sensaciones positivas, no tengo lesiones y estoy al cien para dar lo mejor de mí”, finalizó Osorio sobre sus rivales.

Grupo y calendario de Colombia

Colombia pertenece al grupo D junto al local, Croacia y República Checa; y los partidos están agendados de la siguiente manera:

Viernes 14 de noviembre

8:00 am - Colombia vs. Croacia

Sábado 15 de noviembre

8:00 am - Colombia vs. República Checa

Los play-offs de la Billie Jean Cup están conformados por dos partidos singles y uno de dobles.