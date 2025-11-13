César Julio Valencia es el nuevo ministro de Justicia y el Derecho

El jurista César Julio Valencia Copete es el nuevo ministro de Justicia y el Derecho de Colombia.

Es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en derecho comercial. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, específicamente de la Sala de Casación Civil y Agraria y ejerció como presidente de la alto Tribunal entre los años 2007-2008.

Durante su ejercicio, fue protagonista de conflictos relevantes en el ámbito judicial y político. Por ejemplo, denunció interceptaciones ilegales realizadas por la Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), afirmando que provenían de órdenes del más alto nivel del poder ejecutivo, específicamente de la Casa de Nariño.

Es el cuarto titular de la cartera de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro. Y, llega en reemplazo de Luis Eduardo Montealegre.

Asumen el cargo con la responsabilidad de sacar adelante dos propuestas que han generado un fuerte debate en el país: el proyecto para convocar a una asamblea Nacional Constituyente y el proyecto de Ley de Sometimiento de grupos criminales.

