Expresidenta de Camacol, hace advertencia sobre eliminación de Programas de Mejoramiento de Vivienda

La vivienda en Colombia siempre ha sido un tema de conversación, ya que pese a los subsidios de vivienda que se ofrecen, muchas familias se encuentran en estado de vulnerabilidad, puesto que no cuentan con condiciones de vida dignas.

Es así que, Sandra Forero, expresidenta de Camacol, lanzó una serie de advertencia al gobierno sobre las consecuencias que traería eliminar los Programas de Mejoramiento de Vivienda, y cómo esta decisión afectaría a las familias colombianas.

En desarrollo.