3 operaciones de la Armada frenan el paso de más de 7 toneladas de droga en el Pacífico

JUSTICIA

La ofensiva de la Armada de Colombia en aguas del Pacífico dejó un balance contundente: más de 7 toneladas de estupefacientes incautados y tres embarcaciones neutralizadas. Los operativos, desarrollados en Buenaventura, Gorgona y Tumaco, se convirtieron en un golpe directo a las finanzas del narcotráfico, que dejó de percibir cerca de 223 millones de dólares.

En Buenaventura, una lancha tipo GoFast fue detectada a 80 millas náuticas. El Capitán de Corbeta Camilo Larrota, Comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura, relató: “Una vez en la zona, los tripulantes de la motonave al percatarse de la presencia de las autoridades y en su intento para darse la huida, provocaron el volcamiento de la embarcación. Gracias a la rápida reacción de los uniformados, se logró rescatar al personal y recuperar el material”. El cargamento correspondía a 1.268 kilos de clorhidrato de cocaína.

Más al norte, en Gorgona, otra unidad de reacción rápida interceptó un semisumergible tripulado por un ecuatoriano y dos colombianos. El Teniente de Fragata Cristian Aragón, Comandante encargado de la Estación de Guardacostas de Gorgona, explicó: “Colombia en el marco de la operación navales en el Pacífico colombiano logró un golpe significativo al crimen transnacional al encauzar cerca de 3 toneladas de clorhidrato de cocaína”. El hallazgo fue confirmado en 2.960 kilos de cocaína.

La tercera incautación se desarrolló en Tumaco, donde una embarcación tipo GoFast, equipada con tres motores y tripulada por tres colombianos, fue interceptada tras labores de inteligencia naval. El Teniente de Fragata Luis Miguel Andrade, Comandante encargado Estación de Guardacostas de Tumaco, señaló que “el personal y el material incautado fue trasladado hasta puerto seguro, donde funcionarios de la SIJIN de la Policía Nacional realizaron la prueba de identificación preliminar, confirmando que los costales tenían 3.503 kilogramos de marihuana y 100 kilogramos de clorhidrato de cocaína”.

En conjunto, las tres operaciones evitaron la distribución de más de 10 millones de dosis de droga en las calles del mundo. La Armada de Colombia destacó que estas acciones son parte de una ofensiva sostenida contra las organizaciones criminales que operan en el Pacífico, reafirmando su compromiso con la seguridad marítima y la protección de las comunidades costeras.