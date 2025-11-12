Santa Rosa dice sí a la educación para todos: más de 100 adultos mayores regresan a estudiar

Más de un centenar de adultos mayores del municipio han decidido volver a las aulas para iniciar un nuevo capítulo en sus vidas, demostrando que los sueños no se jubilan y que el conocimiento siempre abre caminos.

La apertura oficial del programa de alfabetización para adultos mayores marca un hito en la apuesta del municipio por la inclusión, la dignidad y las segundas oportunidades. La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Santa Rosa, busca garantizar que quienes no pudieron acceder a la educación básica en su momento, hoy puedan aprender a leer, escribir y fortalecer sus habilidades para la vida.

El alcalde Harvis Bello celebró este logro como una conquista de la comunidad y un símbolo del poder transformador de la educación:

“Cuando un adulto mayor se sienta frente a un cuaderno con la ilusión de aprender, Santa Rosa gana como sociedad. Esta es una victoria colectiva, porque no solo estamos enseñando a leer y escribir: estamos devolviendo confianza, dignidad y esperanza. Este programa demuestra que la educación no es un privilegio, sino un derecho que se debe garantizar a lo largo de toda la vida. Verlos sonreír al escribir su nombre por primera vez es la mayor recompensa que puede tener un alcalde”, afirmó el mandatario.

Entre los nuevos estudiantes está Rosa Martínez, una abuela de 70 años que, con emoción, sostiene su cuaderno como un tesoro.

“Cuando era niña no pude estudiar porque tenía que ayudar en la casa. Siempre me quedó ese sueño guardado. Hoy, a mis 70 años, estoy aprendiendo a leer y escribir, y me siento feliz, como si empezara una nueva vida. Quiero leerles las cartas a mis nietos y escribir mi nombre sin ayuda. Nunca imaginé que tendría esta oportunidad, y ahora no pienso desaprovecharla”, contó con una sonrisa.

Más allá de enseñar letras y números, el programa promueve la autoestima, la participación comunitaria y el sentido de pertenencia de cada participante, fortaleciendo los lazos sociales y familiares que construyen comunidad.

Con este tipo de acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con una Santa Rosa más justa, solidaria y educada, donde todos, sin importar la edad, tienen la oportunidad de seguir aprendiendo y transformando su historia.