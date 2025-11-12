Cúcuta

Restringen paso de tractomulas por el casco urbano de Ocaña

La medida aplicará hasta el próximo 8 de diciembre.

Invias- Créditos invias

Invias- Créditos invias

Ocaña

Enrique Noguera, secretario de tránsito del municipio de Ocaña, dio a conocer la Resolución 04817, mediante el cual se establece horarios de restricción para el transito de tractomulas por el casco urbano.

Los horarios, según lo informó el funcionario, se establecieron de la siguiente manera: “Desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. en este caso está restringido la movilidad de vehículos tipo tractomulas. La circulación desde Aguachica a Cúcuta queda operando desde las 8:31 a.m. hasta las 11:30 a.m. Hay una restricción total desde las 11:31 hasta las 12:30 de la tarde”.

Más información

Lo anterior, según Noguera “para darle prioridad a la movilidad interna y obviamente también al peatón. Y, en sentido contrario, Cúcuta-Aguachica iría, en este caso, desde las 2:31 p.m. hasta las 5:30 p.m. Nuevamente, ingresa la restricción para ello desde las 5:31 p.m. hasta las 7:30 p.m. en ese horario por el tema de nuestra movilidad interna”.

Esta restricción va hasta el próximo 8 de diciembre.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad