Restringen paso de tractomulas por el casco urbano de Ocaña

Ocaña

Enrique Noguera, secretario de tránsito del municipio de Ocaña, dio a conocer la Resolución 04817, mediante el cual se establece horarios de restricción para el transito de tractomulas por el casco urbano.

Los horarios, según lo informó el funcionario, se establecieron de la siguiente manera: “Desde las 6:00 a.m. hasta las 8:30 a.m. en este caso está restringido la movilidad de vehículos tipo tractomulas. La circulación desde Aguachica a Cúcuta queda operando desde las 8:31 a.m. hasta las 11:30 a.m. Hay una restricción total desde las 11:31 hasta las 12:30 de la tarde”.

Lo anterior, según Noguera “para darle prioridad a la movilidad interna y obviamente también al peatón. Y, en sentido contrario, Cúcuta-Aguachica iría, en este caso, desde las 2:31 p.m. hasta las 5:30 p.m. Nuevamente, ingresa la restricción para ello desde las 5:31 p.m. hasta las 7:30 p.m. en ese horario por el tema de nuestra movilidad interna”.

Esta restricción va hasta el próximo 8 de diciembre.