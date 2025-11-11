Dos hombres fueron asesinados frente a una institución educativa en Cúcuta. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

La mañana de este martes 11 de noviembre, un nuevo hecho de violencia se presentó en la ciudad de Cúcuta, dejando dos personas asesinadas.

El hecho se presentó a escasos metros de una institución educativa ubicada en el barrio Buenos Aires de la ciudadela Juan Atalaya.

Según testigos, las víctimas, quienes se movilizaban en una camioneta blanca, fueron perseguidos por hombres en motocicleta, quienes los alcanzaron sobre la calle 29 con avenida 5 y dispararon contra el vehículo.

“Aproximadamente a las 8:20 de la mañana somos informados de unas personas lesionadas con arma de fuego. Trasladamos a las unidades al sector con el fin de recopilar información. Cuando llegamos, encontramos un cuerpo sin vida y una persona lesionada con arma de fuego, quien fue trasladada inmediatamente al centro asistencial. Inmediatamente con todas las unidades se fueron desplegando diferentes actividades de acuerdo a las informaciones recolectadas inicialmente", indicó el Teniente Coronel Carlos Payome, comandante del Distrito 2 de Policía del Área Metropolitana de Cúcuta.

La persona que fue llevada a un centro asistencial, falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

Según las autoridades, los dos hombres, uno de nacionalidad colombiana y otro de nacionalidad venezolana, eran comerciantes en esta zona de frontera.

Una tercera personas que se movilizaba en la camioneta salió ilesa.