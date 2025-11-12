¿Qué dijo el alcalde de Montenegro, Quindío sobre la situación del servicio de aseo?

Armenia

Frente a la suspensión de operación de Área Limpia en el municipio, el alcalde de Montenegro Gustavo Pava se refirió a la situación actual de la prestación del servicio de aseo.

Indicó que la empresa paró el servicio y luego envía una factura sin ninguna condición legal por eso envío el llamado a acercarse a Urbaser para que le respondan por el servicio que prestó Área Limpia.

“Área limpia para las operaciones. Y después manda una factura sin ningunas condiciones legales que es una factura. Lo que debe hacer la la persona es acercarse a Urbaser para que ellos le respondan área limpia, el servicio que prestó área limpia. Pero ningún montenegrino ha estado pagando área limpia. Eso sí es mentira y nos hemos ido reuniendo por sectores", enfatizó.

Enfatizó que ningún montenegrino ha estado pagando a la empresa por eso se han estado reuniendo por sectores en compañía de la personería.

Además, dijo que es fundamental que la empresa tenga conocimiento de constituirse para lograr jalonar usuarios ya que no es viable una intermediación de la administración municipal porque no es su competencia.

“Si las empresas no saben constituirse y poder a a agarrar usuarios no tenemos como hoy realmente ellos se puedan pasar y yo como alcalde no voy a pasar ningún usuario. Cada uno lo hace voluntario, sino que eso es lo que pretendían las empresas, que yo escogiera uno para ir a pasarlo, pero no estuviera aquí parado contándole a usted la historia", indicó.

Advirtió que todo lo anterior hace parte de la responsabilidad que recae no vender el aseo y apuntar a la libre competencia en el municipio.

“Entonces, era más fácil vender el aseo. Entregarle a Urbaser 10 años y que sigan cobrando las altas tarifas que hoy están. Hoy está Urbaser cumpliendo con los requisitos normales de una competencia de una libre competencia”, manifestó.

Resaltó que avanzan en los estudios para materializar el proyecto encaminado a crear las empresas públicas de Montenegro.