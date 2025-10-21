5144 Usuarios en Montenegro, Quindío sin servicio de aseo, Área Limpia anunció suspensión temporal

Armenia

Directivas de la empresa Área Limpia Servicios Medio Ambientales anunciaron la suspensión temporal del servicio de aseo en el municipio de Montenegro, Quindío, esto debido a los problemas jurídicos con la empresa Urbaser por la facturación del servicio a los usuarios.

El delegado regional Quindío de Área Limpia Servicios Medio Ambientales Víctor Leandro Hurtado explicó “Desafortunadamente la empresa tuvo que tomar la penosa decisión de suspender temporalmente la prestación del servicio en la población de Montenegro, hasta tanto jurídicamente no se resuelva la situación que tenemos con el operador Urbaser.

Y agregó “estamos en este momento ya impedidos jurídicamente, ya que no tenemos el mecanismo de facturación adecuado para que no se presente más la doble facturación, nosotros nos vamos por el bien de los usuarios para que ellos no tengan que seguir padeciendo esta situación, y una vez la titularidad de los usuarios sea definida, ellos puedan pagar solamente una vez por un servicio efectivamente prestado”

¿Quién va a resolver entonces el conflicto que hay entre Urbaser y Área Limpia?

Hemos interpuesto acciones jurisdiccionales ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con el propósito de que se investiguen y sancionen las prácticas restrictivas de la competencia que vulneran el derecho de los usuarios a elegir libremente su prestador. También hemos acudido ante otros entes de control y vigilancia para que se examinen las actuaciones de ciertos actores que han interferido en el ejercicio legítimo de nuestra operación.

Libre Competencia

Las directivas de Área Limpia insisten llegaron al municipio de Montenegro a prestar el servicio porque la concesión que tenía la alcaldía con Urbaser terminó y bajo la libre competencia todo usuario tiene la libertad, como dice la misma palabra de elegir al operador de aseo que decidan igual que eligen un operador de aseo, pero Usbaser no esta respetando eso, porque está desconociendo esa libre elección, esa libertad que tienen constitucionalmente para poder hacer esa elección.

El directivo subrayó “Desde nuestra llegada al Quindío, en mayo de este año, hemos enfrentado una oposición sistemática de varios actores que desconoce los principios de libre competencia y libertad de elección consagrados en la Ley 142 de 1994, la cual garantiza a cada ciudadano el derecho de escoger libremente a su prestador del servicio público.

Y con Nepsa del Quindío

Nosotros ante Nepsa ya hemos radicado más de 7000 solicitudes de aquellos usuarios de Quimbaya y de Circasia que hicieron uso de esa libre elección.

El comportamiento de NEPSA ha sido y queremos llamarlos para que no tergiversen la situación para que cumplan los términos de ley que como ya sabemos todos por cada solicitud de desvinculación tienen 15 días hábiles para responder. En este momento los primeros 15 días hábiles de las primeras solicitudes no sido respondidas.