Rechazo en Nariño por ataque a la Policía cerca de un hogar comunitario

El Peñol-Nariño

Las autoridades de Nariño condenaron el ataque armado registrado en las últimas horas en el municipio de El Peñol ubicado en el occidente de Nariño

El hecho que habría sido perpetrado por una de las estructuras del Estado Mayor Central de las Farc, dejó tres uniformados lesionados los cuales se encuentran fuera de peligro según el informe del Comando de Policía de Nariño.

#Atención | Dos uniformados resultaron heridos: uno con aturdimiento y otro con lesiones por esquirlas, ambos fuera de peligro y atendidos en el hospital local tras ataque con explosivos en El Peñol.



🗣 Coronel John Urrea comandante del departamento de Policía de Nariño. pic.twitter.com/FJQKQoBRpr — Caracol Pasto (@CaracolPasto) November 11, 2025

La Gobernación de Nariño condenó el ataque con explosivos que habrían sido lanzados mediante drones contra la estación de Policía del Municipio de El Peñol, la cual esta ubicada cerca de un hogar comunitario, con lo que se puso en riesgo a niños y niñas que se encontraban en lugar.

#Atención | Ataque con drones contra la estación de Policía del Peñol deja un herido.



Las autoridades atribuyen estos hechos a una respuesta de grupos armados ilegales tras el anuncio del presidente sobre operaciones militares contra la estructura del Estado Mayor Central de las… pic.twitter.com/7opNd9NLPY — Caracol Pasto (@CaracolPasto) November 11, 2025

Después de lo ocurrido se convocó a un consejo extraordinario de seguridad con participación de la Fuerza Pública, organismos de control y las alcaldías de El Peñol y El Tambo, en donde se determinó acciones para restablecer la tranquilidad de los ciudadanos.

El secretario de gobierno del departamento Fredy Gámez, hizo un llamado a los actores armados que hacen presencia en la zona para que se garantice el respeto por el Derecho Internacional Humanitario. “Expresamos nuestro apoyo al Municipio de El Peñol y a los policías heridos. Rechazamos categóricamente que se ponga en riesgo la vida de la población civil, más aún cuando en el área del ataque se encuentra un hogar comunitario con menores de edad. Exigimos a los grupos armados respeto por la vida y por el derecho internacional humanitario”.