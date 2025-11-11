Reino Unido suspende el intercambio de inteligencia marítima con Estados Unidos, en el Caribe

El Reino Unido anunció que ya no comparte información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico, en el Caribe, porque consideran que, los ataques militares que han causado la muerte de 76 personas, violan el derecho internacional.

Los británicos sustentan que, no quieren ser cómplices de las ofensivas, que consideran ilegales y detallaron que, la suspensión de las operaciones de inteligencia. comenzó hace más de un mes.

Es importante recordar que, durante años, el Reino Unido, ha ayudado al país norteamericano a localizar embarcaciones sospechosas de narcotráfico para que la Guardia Costera estadounidense, pudiera interceptarlas y así, incautar drogas y arrestar la tripulación.

El Gobierno de Reino Unido, afirmó que se encontraba muy preocupado de que, Estados Unidos, pudiera utilizar la información suministrada de inteligencia para seleccionar objetivos y que, por esta razón, suspendieron su acuerdo con el país bajo la administración de Trump.

La decisión británica supone una ruptura significativa con uno de sus aliados más cercanos.