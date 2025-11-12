Presidente de la Cámara impugnó sanción de la U: El partido afirma que la medida sigue vigente

Colombia

En la tarde de este martes el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, anunció que impugnó, ante el Consejo Nacional Electoral, la sanción que le fue impuesta por el Partido de la U y que suspende su militancia por tres meses.

#POLÍTICA El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, presentó una impugnación ante el CNE para que se le levante la sanción impuesta por el Partido de la U, que suspende su militancia por tres meses.



López informó que los efectos de la medida tomada por la… pic.twitter.com/cDnDF7pl0Q — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2025

Según informó a través de un comunicado, dicho mecanismo deja sin efectos, provisionalmente, la medida tomada por la colectividad, motivo por el cual podría volver a presidir las sesiones plenarias y también ejercer su derecho a voz y voto.

“Ante ese acto irregular, presenté una impugnación formal ante el Consejo Nacional Electoral el pasado 5 de noviembre, amparado en el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, el cual suspende los efectos de la medida hasta que el CNE se pronuncie de fondo. En consecuencia: la decisión del Partido de la U permanece suspendida y no tiene efectos jurídicos en mi contra”.

Partido de la U asegura que la sanción sigue vigente:

Pese a esto, el Partido de la U informó que de acuerdo con la certificación que fue recibida por parte del Comité Disciplinario y de Control Ético de la colectividad, la medida provisional de suspensión de la militancia y consecuencialmente la voz y el voto al representante Julián López sigue vigente.

#POLÍTICA Pese al anuncio del presidente de la Cámara, Julián López, el partido de la U (@partidodelaucol) confirmó que la sanción que le fue impuesta sigue vigente.



Agregaron que la impugnación ante el CNE que presentó López “no suspende la medida” y esta se mantiene vigente… pic.twitter.com/Jn6I63gejD — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 11, 2025

Agregaron que ante la eventualidad de una impugnación ante el Consejo Nacional Electora “esto por sí mismo no suspende la medida, la suspensión se mantiene vigente hasta que dentro del mismo proceso se levante”.

¿Por qué el partido de la U sancionó al presidente de la Cámara?

Recordemos que la sanción impuesta por el partido de la U al representante Julián López se debe a que el pasado 20 de octubre el congresista anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de un nuevo movimiento político denominado “La Nueva U”.

Según dijo López en su momento, el objetivo de crear dicho movimiento era “renovar la política en el Valle del Cauca” y “liderar una nueva generación capaz de transformar discursos en resultados que se materialicen en seguridad y progreso”.