Presidente de la Cámara impugnó sanción de la U: El partido afirma que la medida sigue vigente
Según el representante Julián López, la impugnación ante el CNE suspende provisionalmente la sanción que le fue impuesta con pérdida de voz y voto.
Colombia
En la tarde de este martes el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, anunció que impugnó, ante el Consejo Nacional Electoral, la sanción que le fue impuesta por el Partido de la U y que suspende su militancia por tres meses.
Según informó a través de un comunicado, dicho mecanismo deja sin efectos, provisionalmente, la medida tomada por la colectividad, motivo por el cual podría volver a presidir las sesiones plenarias y también ejercer su derecho a voz y voto.
“Ante ese acto irregular, presenté una impugnación formal ante el Consejo Nacional Electoral el pasado 5 de noviembre, amparado en el artículo 11 de la Ley 1475 de 2011, el cual suspende los efectos de la medida hasta que el CNE se pronuncie de fondo. En consecuencia: la decisión del Partido de la U permanece suspendida y no tiene efectos jurídicos en mi contra”.
Partido de la U asegura que la sanción sigue vigente:
Pese a esto, el Partido de la U informó que de acuerdo con la certificación que fue recibida por parte del Comité Disciplinario y de Control Ético de la colectividad, la medida provisional de suspensión de la militancia y consecuencialmente la voz y el voto al representante Julián López sigue vigente.
Agregaron que ante la eventualidad de una impugnación ante el Consejo Nacional Electora “esto por sí mismo no suspende la medida, la suspensión se mantiene vigente hasta que dentro del mismo proceso se levante”.
¿Por qué el partido de la U sancionó al presidente de la Cámara?
Recordemos que la sanción impuesta por el partido de la U al representante Julián López se debe a que el pasado 20 de octubre el congresista anunció a través de sus redes sociales el lanzamiento de un nuevo movimiento político denominado “La Nueva U”.
Según dijo López en su momento, el objetivo de crear dicho movimiento era “renovar la política en el Valle del Cauca” y “liderar una nueva generación capaz de transformar discursos en resultados que se materialicen en seguridad y progreso”.