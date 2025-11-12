Policía refuerza controles contra el licor adulterado en Bolívar en vísperas de temporada navideña

Cartagena

En vísperas de la temporada navideña y de fin de año, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar ha intensificado los operativos de registro y control en establecimientos abiertos al público, con el propósito de prevenir la comercialización y el consumo de licor adulterado o de contrabando durante las próximas festividades.

Los controles son adelantados por patrullas de vigilancia, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes visitan bares, licoreras y tiendas en municipios como Magangué, Mompox, El Carmen de Bolívar, Arjona y Rio Viejo, verificando la legalidad de las bebidas alcohólicas que se ofrecen al público.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó que estas acciones buscan proteger la salud de las familias bolivarenses y garantizar unas fiestas seguras.

“Nos encontramos reforzando las labores de control y sensibilización en todo el departamento para evitar que productos adulterados lleguen a manos de los ciudadanos. La Navidad es tiempo de compartir en familia, por eso invitamos a comprar licor únicamente en lugares reconocidos y a denunciar cualquier irregularidad”, expresó el coronel Reyes Ramírez.

Durante los procedimientos, los unfirmados verifican etiquetas, sellos de seguridad y registros sanitarios, además de revisar la documentación que acredita la procedencia legal de los productos. En algunos puntos, se han decomisado botellas que no cumplían con los requisitos exigidos por la ley.

Asimismo, la Policía recordó a la comunidad que el consumo de licor adulterado puede causar graves daños a la salud, como intoxicaciones, pérdida de la visión o incluso la muerte, por lo que insistió en la importancia de adquirir productos de procedencia confiable.

La Policía Nacional hace un llamado a todos los bolivarenses para que disfruten las celebraciones decembrinas con responsabilidad, priorizando el bienestar y la unión familiar. Estas acciones preventivas continuarán reforzándose en todo el departamento, con el compromiso de garantizar que cada brindis en Bolívar sea sinónimo de alegría, legalidad y seguridad.