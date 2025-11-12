Pablo Alborán presenta su séptimo álbum de estudio “KM0”

Pablo Alborán presenta “KM0” su esperado séptimo álbum de estudio, ya disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico a través de las tiendas oficiales y su web oficial. Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa creativa para el artista malagueño, caracterizada por la introspección, la honestidad y una renovada libertad artística.

En medio de este nuevo álbum, Pablo Alborán regresará con fuerza a Colombia el 14 de marzo del 2026, dejando claro que cada paso lo ha construido con emoción y autenticidad. En 2023, Bogotá fue escenario de un concierto dentro de la gira “La Cuarta Hoja”, donde Alborán combinó sus clásicos con nuevas canciones en una atmósfera cercana y emotiva. Ahora, el artista regresa con una propuesta renovada: un tour que incorpora sonidos innovadores, temáticas contemporáneas y la promesa de un espectáculo a la altura de la espera.

“Empezar de cero jamás tuvo más sentido en mi vida, y eso se refleja en mis canciones y en mi forma de ver la música. KM0 es también un homenaje a mis fans, que han sido mi refugio incluso sin saberlo. Este disco es mi nuevo punto de partida, un agradecimiento a todos los que me han acompañado hasta aquí. Mi vida se basa en preguntarle al espejo quién soy realmente. KM0 es también un homenaje a mis fans, que han sido mi refugio incluso sin saberlo”, declara el artista.

Cortesía: Pablo Alborán - Breakfast Live Ampliar

En “KM0”, Alborán asume la autoría de todas las canciones y la producción y arreglos de la mayoría de ellas, consolidando su madurez musical. El álbum reúne 14 temas y 4 bonus tracks que exploran una amplia paleta de estilos, desde el country/folk en “Vámonos de aquí” hasta ritmos de salsa en “La Vida Que Nos Espera” o merengue en “Si te quedas”. Este trabajo destaca por su sonido orgánico, letras sinceras y un enfoque contemporáneo que combina raíz y vanguardia. El álbum incluye colaboraciones con reconocidos artistas internacionales, como Vicente Amigo en “Planta 7” o Ana Belén en “Inciso”, aportando una dimensión emocional y generacional al proyecto.

Coincidiendo con el día del lanzamiento del álbum, Pablo Alborán será uno de los protagonistas de los Los40 Music Awards Santander 2025, celebrados en el Roig Arena de Valencia. Nominado a las categorías de “Mejor Artista” y “Mejor Video Musical” por “Vámonos de Aquí”, será parte de la programación musical de la noche con una actuación especial interpretando varios de los nuevos temas incluidos en “KM0”. Alborán se presentará en Bogotá en el Movistar Arena el 14 de marzo del 2026, boletería disponible en: www.tuboleta.com.