Municipio de Carmen de Bolívar mejora su movilidad rural

A través del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, cuatro veredas del municipio de Carmen de Bolívar,en el departamento de Bolívar,mejoraron su movilidadgracias a la culminación de las obras de placa huella en 630 metros lineales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En total son 1.570 habitantes de las veredas de El Guapo, Barrio Rabo Largo, Santa Elena y El Bledo, quieneshoy pueden conectarsus sueños y el desarrollo de su región, a través de caminos ejecutados por ellos mismos.

Con una inversión de $967 millones, el Invías aportóa estas comunidades rurales en la transformación de su territorio y la generación de más de 30 empleos durante la ejecución de la obra, incentivando la participación de los habitantes de la zona en el mejoramiento y mantenimiento de sus propios caminos.

Adicionalmente a estostrabajos, se suman las Obrasde Participación Ciudadanacon las cuales: en la vereda El Guapo se realizó la construcción de una caseta comunal; a la vereda Rabo Largo se entregó dotación de sillas, sonido, micrófonos, mesas y megáfono; en la vereda Santa Elena se hizo el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua comunitaria; a la vereda El Bledo, se hizo entrega de sillas, mesas, enfriador, olla y caldero para uso de la comunidad.

Es así como desde el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte e Invías, se visibilizan las manos de quienes construyen paz desde el campo, fortaleciendo el tejido social en municipios y veredas e impulsando una mejor calidad de vida para todas y todos.