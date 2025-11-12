Millonarios visita a Chicó sin público por Liga Colombiana: fecha, hora y cómo seguir en vivo

Uno de los cruces entre equipos eliminados de los cuadrangulares finales de Liga Colombiana tiene como protagonistas a Boyacá Chicó y Millonarios, quienes chocan en la fecha 20. El partido será en el Estadio La Independencia de Tunja, pero no habrá acceso de público tras algunos inconvenientes de orden público que asediaron la capital boyacense durante las últimas semanas.

Con este panorama, el máximo accionista del conjunto ajedrezado, Eduardo Pimentel, envió contundente mensaje a través de su cuenta oficial en ‘X, donde aseguró:

“En un plan debidamente planeado desde hace algún tiempo por orden de algún poderoso Petrista en el Depto en Boyaca y en contra de la institución Boyaca ChicoFC, nos han llevado a decidir muy a pesar de nuestros intereses y deseos, jugar el partido contra Millonarios en la Independencia este miércoles en la noche a PUERTA CERRADA, medidas que vienen sucediendo ya hace tiempo y con las cuales solo buscan aburrirnos”, sentenció en el siguiente post:

Chicó vs. Millonarios: previa

Millonarios juega por la tabla de la reclasificación, donde marcha séptimo en la tabla de posiciones con 70 puntos, un puesto por debajo con relación a Junior, pero con los mismos puntos. No obstante, los dirigidos por el técnico Alfredo Arias aseguraron su cupo en la siguiente fase y tendrán 6 partidos más para sumar puntos e intentar cambiar su cupo parcial para la Sudamericana, por uno de Libertadores.

Por su parte, Chicó debe elevar su promedio en la tabla del descenso para 2026, donde iniciará por delante de los dos equipos que consigan el ascenso (uno es Jaguares).

Fecha, hora y cómo seguir Chicó-Millonarios

De acuerdo con la programación de Dimayor para la fecha 20, Millonarios visita al equipo del DT Fabio Torres, el miércoles 12 de noviembre, a parir de las 8:20 pm. Las novedades y cubrimiento en vivo se podrán seguir a través de la transmisión en vivo en El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como las novedades y seguimiento online en el portal web de caracol.com.co.

Junto a La Equidad-Deportivo Pereira (4 pm), son los únicos encuentros agendados para este día, ya que los demás clubes jugarán el día siguiente, todos a partir de las 7:00 pm.