La UPBD realiza nueva intervención en el Cementerio de Caldas, Antioquia

JUSTICIA

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) adelanta una nueva intervención en el Cementerio Municipal de Caldas, ubicado en el Valle de Aburrá, con el propósito de recuperar cuerpos no identificados y no reclamados que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano.

La segunda jornada de intervención se extenderá hasta el 21 de noviembre. Esta hace parte de las acciones contempladas en el Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá, que registra un universo de 5.489 personas dadas por desaparecidas.

Según Paulo Serna Gómez, gerente regional Noroccidente de la UBPD, “el objetivo es intervenir 22 bóvedas en el pabellón de Getsemaní. En la primera fase se intervinieron 19 sitios de interés forense y los cuerpos recuperados se encuentran en proceso de identificación en el Instituto Nacional de Medicina Legal”.

Hay que recordar que en ese cementerio reposarían cuerpos de personas desaparecidas provenientes de otros municipios de Antioquia, como San Francisco y Angelópolis, así como de distintas regiones del país, entre ellas Cartagena.

Para la UBPD, “las dinámicas de desaparición asociadas a este camposanto están relacionadas con hechos del conflicto armado ocurridos en la vía nacional que comunica a Medellín con el Eje Cafetero y el Suroeste antioqueño, principalmente entre el municipio de Caldas y el Alto de Minas, en sectores como La Miel y La Salada”.

En el cementerio de Caldas se han identificado 70 sitios de interés forense, correspondientes a zonas en las que podrían estar personas sepultadas en el contexto del conflicto armado entre 1985 y 2016. Por ello, la entidad invitó a las familias buscadoras que presuman que un ser querido pueda encontrarse allí, a acercarse a la entidad para formalizar su solicitud de búsqueda y aportar su muestra de ADN.

Los horarios y fechas de atención de las familias de las víctimas será entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m., del 12 al 14 de noviembre, y entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m, el 21 de noviembre.