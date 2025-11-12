El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La fotografía de la magistrada Cristina Lombana en el allanamiento a la casa del ministro Benedetti

Es cierto que el ministro del Interior, Armando Benedetti, tiene explicaciones pendientes sobre su patrimonio.

Aquí mismo hemos hablado sobre las investigaciones del columnista de Cambio, Camilo Enciso, sobre algunas de esas propiedades:

Una espléndida casa en Pradomar, Barranquilla, que compró a nombre de su esposa Adelina Guerrero con plata prestada por Euclides Torres, mecenas suyo y de la campaña del presidente Gustavo Petro. Ya en el gobierno, través de una unión temporal, Torres recibió un contrato por 95.000 millones de pesos. Por lo demás Jaime Berdugo, una ficha de Euclides Torres, es el viceministro del Interior de Benedetti. También debe explicaciones el ministro Benedetti sobre esta nueva casa en Lagos de Caujaral también en Puerto Colombia, territorio de Euclides Torres, que ocupa hace menos de tres meses por cuenta de un leasing habitacional con Colpatria (es decir un arrendamiento financiero con opción de compra) que le cedió el empresario de espectáculos Ricardo Leyva. Leyva ahora tiene en su poder un apartamento que era hasta hace unos meses de Benedetti en el Edificio Illuminata de Barranquilla. Y una empresa suya, de Ricardo Leyva, recibió de la red de medios públicos, la radio y televisión del gobierno (RTVC), un contrato por 8.000 millones de pesos. Todo coincidiendo con el canje de propiedades entre Leyva y Benedetti.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema conserva la jurisdicción sobre Benedetti en una investigación por enriquecimiento ilícito que empezó cuando él era senador.

Todo eso es cierto, y también lo es que él ha presentado recusaciones contra la magistrada Cristina Lombana, y que ella también tiene lo suyo.

La imagen que ustedes van a ver a continuación fue captada ayer cuando empezaba el allanamiento a la casa de Armando Benedetti en Puerto Colombia. La foto la tomaron desde dentro de la casa, a través de los ventanales de piso a techo.

Allí se ve a la magistrada Cristina Lombana vistiendo pantalones camuflados y zapatos deportivos, rodeada de los funcionarios judiciales y de agentes de la Policía, varios de ellos armados con fusil que efectuarían el allanamiento en la casa de Armando Benedetti.

Su esposa, Adelina Guerrero, escribió en su cuenta de Instagram que la magistrada Lombana: “Me quitó mi celular, al cual intentaron ingresar de manera ilegal hasta bloquearlo. Permitió que estuviera mi abogado para que me mantuviera ‘calladita’, amenazó con capturarme y me intimidó con funcionarios del grupo de operaciones especiales contra el crimen organizado”.

La mención de la palabra “calladita” no es casual. Muchos en los medios judiciales llaman así a la magistrada Cristina Lombana, por cuenta de una columna que escribí sobre ella por sus omisiones en la hoja de vida que presentó para ser elegida magistrada.

Cristina Lombana trató de posesionarse como magistrada de la Corte Suprema de Justicia mientras continuaba siendo mayor activa del Ejército. Tuvo que renunciar a su pertenencia a la institución armada porque el Ejército pertenece a la rama ejecutiva del poder público y la Corte Suprema a la rama judicial.

En su momento, algunos argumentaron que ella era juez militar. Pues bien los jueces militares responden al ejecutivo y no al judicial.

Otra omisión en su hoja de vida fue su antigua vinculación a la oficina del abogado Jaime Granados, defensor de hace años del expresidente Álvaro Uribe. La doctora Lombana olvidó relacionar esa actividad en su hoja de vida y alcanzó a ser la magistrada instructora en el proceso contra el expresidente. La Sala de Instrucción le quitó el expediente.

La doctora Lombana también omitió en la información que entregó a la Corte Suprema que había estado casada con un militar que mató tres adolescentes para presentarlos como falsos positivos. Se trata del mayor William Roberto del Valle (Roberto es su primer apellido).

Ella olvidó decir que además de haber estado casado con él, había sido su abogada por estos crímenes que terminó reconociendo, este año, el propio mayor William Roberto del Valle ante la JEP.

Desde luego la magistrada Cristina Lombana no es culpable de los delitos cometido por su exesposo y defendido, el mayor William Roberto del Valle, pero sí tenía la obligación de informar a la Corte Suprema de Justicia de estos vínculos para que la Corporación tuviera todos los elementos para elegirla, o no como, una de las más altas jueces del país.

Como lo decíamos al comienzo de este reporte. El ministro Armando Benedetti tiene muchos temas pendientes de explicación y la investigación contra él debe continuar. Además, no debió referirse a la magistrada Cristina Lombana en los términos que usó.

Dicho todo esto, también es verdad que la magistrada Cristina Lombana no es el mejor ejemplo de lo que debería ser un administrador de justicia.

