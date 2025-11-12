Juez ordenó el arresto y el pago de una multa al alcalde de Villamaría, Caldas

Manizales

Un juez ordenó el arresto y el pago de una multa contra el alcalde de Villamaría, Jonier Alejandro Ramírez Zuluaga, por el supuesto incumplimiento de una orden judicial, relacionados con la demolición de unas obras ubicadas frente al parque Villa Diana.

“Efectivamente, ayer me dieron una noticia y era que el juzgado primero civil del circuito de Manizales profirió una sanción de arresto de un día y una multa que asciende aproximadamente al millón y medio, en virtud a que no se ha realizado una demolición de una estructura en el sector del parque Villa Diana de Villamaría”; dijo el alcalde

El alcalde respondió que no ha logrado demoler por la logística para efectuar las demoliciones, pues requiere de personal especializado y maquinaria, además , de esta propiedad se deben intervenir 10 lugares más que también son ilegales.

“¿Por qué no se ha realizado la demolición de esa estructura?, lo primero es porque no es una estructura, son muchísimas en Villamaría que hay que entrar a demoler, eso demanda una gran logística y varios recursos que estamos buscando”, dijo el alcalde.

Frente al caso en concreto, expresó que no se cuenta con la capacidad, y ante la decisión judicial, se dará celeridad. La sanción no ha quedado en firme y por eso elevará la consulta a una segunda instancia dijo el mandatario Jhonier Alejandro Ramírez

El alcalde comentó que a la mayoría de las acciones populares se le ha dado cumplimiento, como lo son la iluminación de la Panamericana y la construcción de la caseta comunal del barrio La Pradera.