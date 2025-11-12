Habitantes de la localidad de Kennedy piden mayor presencia policial ante hechos de inseguridad

Bogotá D.C

En las últimas horas la localidad de Kennedy fue escenario de dos hechos violentos que conmocionaron a la ciudad.

El primero ocurrió en horas de la noche de este martes 11 de noviembre con la detonación de una granada en la que dos habitantes de calle murieron, al parecer, manipulando este artefacto.

El segundo hecho ocurrió horas después, cuando un conductor atropelló a varias personas en la Avenida Las Américas y la comunidad lo linchó hasta matarlo.

Ante esta situación que vive una de las localidades más grandes de Bogotá, la ciudadanía pidió mayor presencia policial.

“El llamado muy comedido es hacia las instituciones, hacia el distrito, al señor alcalde, que ponga sus ojos sobre este sector. Es un sector que tiene un grado de complejidad social porque estamos muy cerca a la zona de Corabastos, María Paz donde hay un ambiente fuerte de orden público”, aseguró Vicente Bernal, coordinador de seguridad del sector Ciudad Techo 2.

Los habitantes escucharon el linchamiento del conductor que ocurrió justo al frente de un conjunto residencial “Tierra del Sol” y que chocó contra un carro de venta de comidas rápidas.

“Con los nietos y mis hijos allá en el apartamento fue terrible lo que se escuchaba”, contó una vecina.

En la zona quedó la evidencia del linchamiento. Había ladrillos, varillas y todo tipo de objetos así como las esquirlas de los vidrios rotos.

¿Cómo va la investigación de estos dos hechos?

Por un lado, la detonación de la granada causó la muerte de dos hombres en condición de habitabilidad de calle que estarían manipulando el artefacto explosivo.

De acuerdo con el alcalde Galán , se está investigando este hecho, pero hasta el momento se descarta un posible atentado contra alguien.

“También se está investigando cómo accedieron o cómo llegaron a tener esta granada. No tenemos información de un atentado o que tuviera que ver con un plan para atentar contra alguien. Eso está en investigación, tanto eso como qué más tenían ellos ahí en el cambuche eventualmente”, señaló Galán.

Vale recordar que esta no sería la primera vez que en la localidad se presenta la detonación de una granada en la que fallece una persona.

En cuanto al caso del linchamiento, las autoridades rechazaron que la comunidad tomara justicia por mano propia y se encuentra investigando el caso para identificar a los responsables.