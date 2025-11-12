“Gobierno firmó más de $1,5 billones en contratos en menos de 24 horas”: Katherine Miranda denuncia

Colombia

La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que el Gobierno Nacional firmó más de $1,5 billones en contratos en menos de 24 horas, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que limita la contratación directa en tiempos electorales.

Según la congresista, entre el 7 y el 8 de noviembre, el valor total de los contratos registrados por el Estado pasó de $1,02 billones a $2,52 billones, un incremento de más del 140% en un solo día.

“Esto no es eficiencia, es un maratón de contratación con recursos públicos. Faltando minutos para la Ley de Garantías, el Gobierno se dedicó a firmar a toda velocidad, poniendo en duda la transparencia de cada peso comprometido”, afirmó Miranda.

La representante advirtió que estas prácticas ponen en riesgo la confianza ciudadana y podrían abrir la puerta al uso político de los recursos públicos.

Miranda solicitó a la Contraloría General de la República y a los demás órganos de control abrir una investigación inmediata sobre los contratos firmados en esas horas, para determinar si se vulneraron los principios de transparencia y responsabilidad administrativa.

“No hay cambio si seguimos repitiendo las viejas mañas. Colombia no puede acostumbrarse a que la contratación se vuelva un sprint antes de cada elección”, agregó.

¿Qué es la ley de garantías?

La Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, impone limitaciones a la contratación directa y a los conveniosinteradministrativos durante los periodos previos a elecciones.Su objetivo es garantizar la transparencia, imparcialidad y equidad en el uso de los recursos públicos mientras se desarrolla la contienda democrática.

De acuerdo con la normativa, las restricciones aplican en dos momentos clave del calendario electoral:

Desde el 8 de noviembre de 2025: empieza la restricción para celebrar convenios interadministrativos en las entidades territoriales y sus entes descentralizados.

empieza la restricción para celebrar convenios interadministrativos en las entidades territoriales y sus entes descentralizados. Desde el 31 de enero de 2026: se activa la prohibición general de contratación directa para todas las entidades estatales.

se activa la prohibición general de contratación directa para todas las entidades estatales. Qué NO está permitido durante la vigencia de la Ley de Garantías

Restricciones clave para las entidades:

No se pueden celebrar contratos directos sin convocatoria pública a partir del 31 de enero de 2026.

No se pueden firmar convenios interadministrativos con ejecución de recursos públicos desde el 8 de noviembre de 2025.

Está prohibido utilizar recursos estatales para favorecer partidos, movimientos o candidatos.