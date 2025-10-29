Asocapitales anunció inversión de más de $1 billón para 28 proyectos sostenibles en infraestructura

Durante el Encuentro Octubre Urbano Capital la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales dio a conocer las 28 iniciativas que beneficiarán a más de 6,5 millones de habitantes en temas claves como movilidad eléctrica, vivienda digna, regeneración urbana, infraestructura cultural y transición energética.

Estos proyectos que tendrán una inversión superior a los $1,38 billones de pesos en conjunto, esperan generar más de 40 mil empleos entre directos e indirectos.

Asimismo, desde la asociación estiman que estas iniciativas promuevan la reducción de emisiones de CO₂ y fortalezcan la infraestructura de servicios urbanos en sectores vulnerables.

“Este encuentro, en conjunto busca conocer en detalle esos proyectos de desarrollo territorial que son inclusivos, resilientes, que generan un impacto económico, pero sobre todo respetan el medio ambiente. Parte de este ejercicio de hoy con la secretaria de Hábitat es dialogar sobre los proyectos, mirar el futuro de estos a largo plazo y ver cómo las ciudades consolidan un desarrollo urbano sostenible, inclusivo, resiliente”, afirmó Andrés Santamaría Garrido, director general de Asocapitales.

Entre las principales líneas de inversión se destacan:

Movilidad eléctrica y conectividad regional: esto lo harán por medio de proyectos que impulsan flotas limpias, ciclorrutas urbanas y corredores verdes.

esto lo harán por medio de proyectos que impulsan flotas limpias, ciclorrutas urbanas y corredores verdes. Regeneración de espacio público y vivienda digna: enfocados en la revitalización de centros urbanos y soluciones habitacionales sostenibles.

enfocados en la revitalización de centros urbanos y soluciones habitacionales sostenibles. Infraestructura turística y cultural: por medio de esta buscan dinamizar economías locales y fortalecer la identidad urbana.

Las ciudades capitales concentran el 47% de la población del país

De acuerdo con Asocapitales, las 32 ciudades capitales concentran el 47 % de la población del país, equivalente a cerca de 24 millones de habitantes, y generan aproximadamente el 55 % del Producto Interno Bruto de Colombia.

La asociación afirmó que este peso demográfico y económico demuestra que invertir en las ciudades capitales “es invertir en el crecimiento sostenible, la competitividad y el bienestar de la mitad del país”.

“Las ciudades capitales son el corazón del desarrollo nacional. En ellas se concentra el talento, la innovación y la productividad que mueve al país. Cada peso invertido en una capital se multiplica en empleo, competitividad y bienestar, generando impacto regional y nuevas oportunidades para millones de colombianos”, destacó Santamaría.

Finalmente con estas iniciativas esperan mejorar la resiliencia climática, promover la movilidad limpia, dinamizar la economía local y ampliar oportunidades para mujeres, jóvenes y comunidades vulnerables de estas ciudades.

