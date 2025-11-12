¿Nueva alianza? La reunión de precandidatos que abre la posibilidad para presidenciales del 2026

Tal y como lo anticipamos en Caracol Radio, hay luces de una posible nueva alianza, que si se llegase a dar, reuniría a todas las orillas políticas entre Gobernadores, Liberales Duquistas y Conservadores.

Se trata de los precandidatos presidenciales Daniel Palacios, Vicky Dávila, Mauricio Gómez, Martha Lucía Ramírez, Enrique Peñaloza y Juan Guillermo Zuluaga quienes por primera vez se reunieron en medio de la carrera presidencial, pero lo sorpresivo de la reunión fue la asistencia del excontralor, Felipe “Pipe” córdoba y Juan Carlos Cárdenas, quienes llegaron al encuentro y posaron en una foto junto a los otros precandidatos, abriendo puertas a la posibilidad de una nueva alianza, que sería una coalición interpartidista.

Tras la reunión, publicaron todos: “Estamos comprometidos con la unión. Esa es la única salida para reconstruir a Colombia y resolver los problemas de los ciudadanos. Estamos para servirle a nuestro país”.

¿Por qué sería clave esta alianza?

En la reunión participaron precandidatos que siempre habían rechazado alianzas o uniones para la primera vuelta presidencial. Pero hoy, particularmente, aparecen muy sonrientes, en una foto.

Ampliar

Es claro que para varios de ellos, esta posible nueva alianza se convertiría en otra forma de garantizar candidaturas como la de Enrique Peñalosa y Martha Lucía Ramírez, quienes aún no tienen el aval de un partido, del exgobernador Juan Guillermo Zuluaga que está de pelea con la Fuerza de las Regiones, y del exministro Daniel Palacios, que aún está en el proceso de recolección de firmas como Vicky Dávila.

Muchos de estos que no habían aceptado alianzas, hoy parecen tener luces de unión con los que sí se han mostrado a favor de ir a una consulta interpartidista en marzo, para definir a un candidato único para la primera vuelta presidencial.