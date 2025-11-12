En diciembre se realizará la 2da expedición en la Selva de Florencia, al oriente de Caldas

Manizales

La segunda expedición en la selva de Florencia, corregimiento de Samaná (Caldas), se realizará el primer fin de semana de diciembre, donde el parque está lleno de biodiversidad, lo que permite tener una conservación natural arraigada, ya que no es abierto al público con frecuencia. Juan Manuel Arbeláez, presidente de la Sociedad Caldense de Ornitología y director Wild Colombia Birding Tours, explica cuáles son las particularidades que existen en este bosque conservado.

“La expedición será del 5 al 8 de diciembre, este parque es muy poco conocido, es un sitio mágico lleno de biodiversidad. Al ser poco abierto al público, es aislado a la investigación y conocimiento de las especies habitan, por eso realizaremos la segunda expedición para conocer nueva biodiversidad que aportará al departamento. El año pasado, algunos científicos han descubierto nuevas especies que no teníamos registradas”.

Arbeláez, describe que encontraron en la selva aves propias del Chocó, exactamente, de la vertiente oriental de la cordillera central, lo que hace interesante la visita, ya que hay varios indicios del por qué estas permanecen allí, pero también habitan especies de la región Andina.

¿Cómo pueden los interesados asistir a la segunda expedición a la selva de Florencia?

“Esto es un ejercicio de ciencia participativa donde tendremos el apoyo de científicos, biólogos, ornitológicos, herpetólogos (expertos en estudiar réptiles), cualquier persona puede participar, solo se inscriben en el enlace que tenemos en la página web de la Sociedad Caldense de Ornitología, llenan el formulario y a partir de ahí tendrán reuniones previas en las que les indicaremos cuáles serán las rutas a recorrer”, manifiesta Juan Manuel Arbeláez.

El Director de Wild Colombia Birding Tours, insiste en que es una expedición abierta al público y es completamente gratis, aunque aclara que el desplazamiento, la alimentación y la estadía cuenta por cuenta de los propios visitantes.

La Selva de Florencia se encuentra entre los 850 y 2.400 metros sobre el nivel del mar y está ubicada entre los municipios de Samaná y Pensilvania.