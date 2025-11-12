El Pulso del Fútbol, 12 de noviembre de 2025

Liga Colombiana 2025 tabla de goleadores: así está a falta de una fecha para terminar primera fase / Colprensa

Play/Pause Mostrar Opciones ¿Cuál es el equipo que necesita más refuerzos? 42:20 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Liga Colombiana 2025 tabla de goleadores: así está a falta de una fecha para terminar primera fase / Colprensa

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el dinero que genera el balompié a nivel mundial en la actualidad. César dijo: “¿Lo que se gana Mbappé es proporcional a lo que juega? ¿No cree que está un poco desfasado lo que se ganan los jugadores con lo que hacen dentro del campo?”. Sobre el tema Steven agregó: “No creo porque el fútbol está invirtiendo la plata que le está llegando, están generando y están aprovechando toda esa plata y vendiendo camisetas, invirtiendo en jugadores y en infraestructura”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.