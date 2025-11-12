El Pulso del Fútbol, 12 de noviembre de 2025
El Pulso del Fútbol debate sobre qué equipo debe reforzarse más de cara al próximo semestre.
¿Cuál es el equipo que necesita más refuerzos?
42:20
Liga Colombiana 2025 tabla de goleadores: así está a falta de una fecha para terminar primera fase / Colprensa
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el dinero que genera el balompié a nivel mundial en la actualidad. César dijo: “¿Lo que se gana Mbappé es proporcional a lo que juega? ¿No cree que está un poco desfasado lo que se ganan los jugadores con lo que hacen dentro del campo?”. Sobre el tema Steven agregó: “No creo porque el fútbol está invirtiendo la plata que le está llegando, están generando y están aprovechando toda esa plata y vendiendo camisetas, invirtiendo en jugadores y en infraestructura”.
