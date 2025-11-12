Él no estaba borracho, sufría de ansiedad: sobrino de conductor que atropelló a dos motociclistas
Los siniestros viales han estado en aumento recientemente, lo que ha provocado que se den eventualidades con desenlaces desastrosos
En Colombia se han estado presentando varios siniestros viales que han tenido desenlaces tristes. Este es el caso de un hombre que atropelló a dos motociclistas, donde, presuntamente, se encontraba bajo los efectos del alcohol. Cuando los hechos se dieron, el hombre que conducía la camioneta, más tarde, fue linchado por otros moteros que se encontraban en la zona.
