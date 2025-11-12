Conductor borracho atropelló a varios motociclistas y ciclistas en la localidad de Kennedy

Los habitantes de la localidad de Kennedy, reportan un nuevo caso de atropellamiento masivo al parecer por un conductor que conducía una camioneta en estado de embriaguez.

El hecho se registró inicialmente en el Barrio Tabakú de esta localidad por las Avenida de las Américas, cuando esta persona arrolló a varios ciclistas y motociclistas; luego terminó estrellándose contra una caseta de comidas.

El conductor se dio a la fuga, pero fue alcanzado por la comunidad y un grupo de moteros, durante una persecución en el sector de Castilla, cerca al Tintal, donde su vehículo fue atacado por habitantes del sector.

Las autoridades atendieron la emergencia y adelantan las investigaciones para establecer el número de heridos y las causas del hecho.

Este hecho se suma a la tragedia que ocasionó un taxista en estado de embriaguez al embestir a once personas el sábado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, que ya cobró la vida de una menor de 15 años, mientras su hermanito sigue hospitalizado.