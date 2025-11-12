El anime psicológico “Perfect Blue” llega a Colombia en 4k

La obra maestra del legendario director japonés Satoshi Kon, “Perfect Blue” llega este 13 de noviembre a las salas de cine en Colombia y Latinoamérica, completamente remasterizada en 4K, ofreciendo a los espectadores una experiencia visual y emocional única. Kon es considerado una figura esencial en la historia de la animación japonesa, el largometraje animado marcó su debut como director y dio origen a un estilo narrativo innovador que influenció a toda una generación.

Este thriller psicológico animado cuenta la historia de Mima Kirigoe, una joven estrella del pop japonés que decide dejar su carrera musical para convertirse en actriz. Sin embargo, su nuevo camino se ve amenazado por el acoso de un fan obsesivo y la presión de su imagen pública, llevándola a un punto donde la línea entre la realidad y la fantasía comienza a desvanecerse y se desdibuja peligrosamente.

Cortesía: Película “Perfect Blue” Ampliar

Desde su estreno en 1997, “Perfect Blue” se ha convertido en una pieza de culto del cine contemporáneo. Su audaz exploración de la fama, la obsesión y la pérdida de identidad ha cautivado tanto a la crítica especializada como al público. A lo largo de los años, ha sido reconocida en festivales como Sitges y el Fantasia International Film Festival, y sigue siendo considerada una de las películas más influyentes del anime psicológico.

“Perfect Blue” ha cautivado a la crítica y al público por igual. Su narrativa compleja y su montaje hipnótico mantienen al espectador en constante tensión, convirtiéndola en una experiencia cinematográfica inolvidable. esta obra es considerada un clásico imperdible del cine de animación y del thriller psicológico. Con su nueva versión restaurada en 4K, el público colombiano podrá redescubrir cada detalle de esta historia fascinante. La cinta llega renovada en 4K a las pantallas de cine colombianas desde el 13 de noviembre.