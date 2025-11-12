Economistas advierten que la inflación seguirá aumentando en Cúcuta

Cúcuta.

Aunque el DANE reveló que Cúcuta tuvo una variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 0,37 % en octubre, por encima del promedio nacional, el economista cucuteño Cristian Méndez advirtió que el panorama económico para la ciudad podría complicarse aún más en los próximos meses.

En diálogo con Caracol Radio, Méndez explicó que, aunque algunos sectores del país muestran una leve desaceleración, Cúcuta sigue entre las ciudades donde el costo de vida más golpea a los hogares, especialmente a los de menores ingresos.“Cuando la inflación viene desarrollada por alimentos y bebidas no alcohólicas, el impacto en la canasta familiar es mucho más fuerte, sobre todo en un contexto con altos niveles de pobreza e informalidad”, señaló.

Según el experto, los tres sectores que más influyeron en el aumento de precios durante octubre fueron restaurantes y hoteles (0,92 %), recreación y cultura (0,73 %) y salud (1,61 %).

Sin embargo, advirtió que los servicios públicos también están aumentando por encima del promedio general, con una variación mensual de 0,44 %, lo que agrava la situación de los hogares vulnerables.

Méndez explicó además que la dinámica fronteriza con Venezuela es un factor determinante en el comportamiento de los precios en Cúcuta.

“En Venezuela hay una dolarización de facto, lo que significa que muchas personas tienen ingresos en dólares. Eso les da un poder adquisitivo más alto que el peso colombiano, y al venir a consumir a Cúcuta, generan una presión en los precios locales”, precisó.

Esa diferencia cambiaria, dijo, está impulsando el aumento en bienes y servicios como los restaurantes y hoteles, que han mostrado las mayores variaciones del año.

Además, la escasez de productos en el lado venezolano hace que muchos compradores crucen la frontera para abastecerse, lo que incrementa la demanda y, en consecuencia, los precios.

El economista también advirtió que la inflación seguirá aumentando en los próximos meses, especialmente con la llegada de la temporada decembrina.

“La demanda crece entre noviembre, diciembre y enero por las compras de fin de año. A eso se suma la presión de consumo desde Venezuela, por lo que los precios van a seguir subiendo, sobre todo en alimentos, bebidas no alcohólicas y, posteriormente, en educación”, aseguró.

Méndez insistió en que es necesario que tanto el sector público como el privado trabajen para evitar que el poder adquisitivo de los cucuteños siga deteriorándose.

“Hay que ponerle mucha lupa a los alimentos, porque son bienes de primera necesidad. La gente necesita consumirlos independientemente de su nivel de ingreso, y si los precios siguen subiendo, la situación se va a volver aún más crítica para los hogares más pobres de la ciudad”, concluyó.