Detienen al exjefe de Inteligencia de Corea del Sur por la´ley marcial´

El exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur Cho Tae-yong fue detenido este miércoles por cargos relacionados con la infructuosa declaración de la ley marcial hace casi un año del depuesto expresidente Yoon Suk-yeol, afirmaron medios del país asiático.

El arresto tuvo lugar después de que un tribunal surcoreano aprobara de madrugada su detención, ante el temor de la fiscalía de que Cho destruyera pruebas relacionadas con la ley marcial, afirmó la agencia local de noticias Yonhap.

Al antiguo jefe de Inteligencia se le acusa, entre otras cosas, de conocer de antemano los planes de Yoon de declarar la ley marcial el 3 de diciembre del año pasado y no reportarlo ante el Parlamento.

Negligencia en el cumplimiento del deber, falso testimonio y destrucción de pruebas son algunos de los cargos más graves a los que se enfrenta Cho ante los tribunales.

¿Qué es la ley marcial?

La ley marcial es una medida excepcional en la que el gobierno suspende temporalmente las leyes civiles y otorga al Ejército el control del orden público y la administración.

Suele aplicarse en situaciones extremas como: Guerras, rebeliones o desastres graves cuando las autoridades civiles no pueden mantener el orden.

Bajo la ley marcial, se pueden restringir derechos civiles, como la libertad de movimiento, expresión o reunión, y se permiten detenciones sin orden judicial.

El arresto del exjefe de inteligencia, se produce después de que, el pasado lunes, el equipo especial de la fiscalía surcoreana que investiga a Yoon presentara cargos adicionales de abuso de poder y colaboración con el enemigo, acusado de enviar drones a Corea del Norte para provocar una reacción de Pionyang que le permitiera declarar la ley marcial.

Yoon ha recibido múltiples acusaciones, en el marco de la investigación que está desarrollando el equipo especial liderado por el fiscal especial Cho Eun-suk, sobre su breve imposición del estado de excepción en diciembre de 2024.

El expresidente, que fue destituido formalmente a principios de abril, afronta otros dos procesos paralelos: el juicio por insurrección y abuso de poder, derivado de su proclamación inconstitucional de la ley marcial, y otra investigación adicional relacionada con la gestión previa y posterior a la proclamación