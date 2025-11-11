Israel aprueba en primera votación, proyecto de ley que propone la pena de muerte para “terroristas”

El Parlamento de Israel anunció la aprobación en primera votación, de un proyecto de ley que propone la pena de muerte para “terroristas”. El ministro de Seguridad Nacional, Ben Gv, es el promotor de esta ley que también es apoyada por el primer ministro israelí.

“Miren cómo están las fuerzas de élite de Hamas que actuaron contra nuestros hijos, nuestro pueblo y nuestros bebés... ¿Qué más debemos hacer? pena de muerte para estos terroristas", dijo en días pasados el ministro de Seguridad Nacional.

La iniciativa legislativa, propone la pena de muerte para personas que maten a israelíes por motivos nacionalistas o perjudicar al Estado de Israel, pero NO aplicaría de manera contraria en la misma situación.

“El castigo no se aplicaría a ciudadanos israelíes que asesinen a palestinos en circunstancias similares”, aclaró el Parlamento de Israel.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores Palestino, aseguró que la propuesta de ley, es una “nueva forma de extremismo y criminalidad israelí contra el pueblo palestino”.