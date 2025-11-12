¿Cómo funciona la cooperación de inteligencia con EE. UU.? Estas son las implicaciones de su ruptura

Presidente Petro reta a EE.UU. y anuncia viaje a ese país: “Así no me quieran”. Foto: Presidencia/ Colprensa.

La cooperación en inteligencia entre Colombia y Estados Unidos se ha llevado a cabo durante décadas en memorandos de entendimiento que permiten el flujo constante de información entre las fuerzas militares, la Policía y sus contrapartes norteamericanas.

Sin embargo, recientes tensiones diplomáticas han generado preocupación sobre el futuro de esa relación, considerada por expertos como esencial para la seguridad nacional, pues el presidente Gustavo Petro ordenó detener el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos.

Fuentes del sector defensa explicaron que esta colaboración funciona mediante “paquetes de inteligencia”, es decir, bloques de información recolectados y compartidos entre ambos países.

En la práctica, el Ejército Nacional trabaja de manera coordinada con el Comando Sur de Estados Unidos, mientras que la Armada de la República mantiene contacto directo con la Marina estadounidense para monitorear rutas del narcotráfico y puntos de embarque en el Caribe y el Pacífico.

Por su parte, desde la Policía Nacional, su director, el general William Rincón, se mostró prudente al abordar el tema.

“No son asuntos de Policía, son temas diplomáticos, y de alguna manera nosotros lo que tenemos es un enfoque en convivencia y seguridad, que es nuestro alcance constitucional y legal”, afirmó.

¿Qué dicen los analistas frente a esta nueva ruptura diplomática?

Para el analista en temas de seguridad Jairo Libreros, la dependencia de Colombia frente a la inteligencia estadounidense sigue siendo alta.

“En las últimas semanas el país perdió su estatus de socio estratégico de Washington. Si la Casa Blanca decide romper la cooperación, la asistencia y el entrenamiento, nuestra capacidad de anticipación, contención y operación se reduciría a niveles que comprometen la seguridad nacional”, alertó.

Libreros recordó que gran parte de las acciones de interdicción, judicialización y lucha contra el crimen organizado dependen del apoyo tecnológico, logístico y operacional que aportan las agencias estadounidenses.

Por ello, un eventual rompimiento del intercambio de inteligencia representaría, según dijo, “un golpe directo a la capacidad del Estado colombiano para enfrentar las amenazas del narcotráfico y las estructuras armadas ilegales”.