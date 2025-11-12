Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena vivió con orgullo y tradición el Desfile en Honor a los Héroes de la Independencia

Más de 2 mil estudiantes de instituciones educativas oficiales participaron de esta jornada llena de música, baile y color

Con gran vistosidad, colorido y sentido de pertenencia, se llevó a cabo este 11 de noviembre el tradicional desfile en honor a los héroes de la Independencia de Cartagena.

Las calles del Centro Histórico se llenaron de alegría y fervor con la participación de más de dos mil estudiantes de 80 instituciones educativas oficiales del Distrito, quienes rindieron homenaje a quienes ofrendaron su vida por la libertad de la ciudad.

Este desfile, que se realiza anualmente, es un espacio de encuentro ciudadano y de rescate de nuestras raíces, donde la danza, la música, los atuendos tradicionales y los símbolos de la cartageneidad se unieron para rendir tributo a la historia y reafirmar la identidad cultural cartagenera.

“La educación también se nutre del arte, la historia y el sentido de pertenencia. Este desfile es una oportunidad para que nuestros niños, niñas y jóvenes comprendan y vivan la importancia de la libertad que defendieron nuestros héroes. Desde el gobierno distrital continuaremos apoyando estos espacios de memoria y tradición”, expresó Alberto Martínez Monterrosa, secretario de Educación.

En el multitudinario desfile participaron, además, comparsas de las cooperativas de educadores de Cartagena y ciudades como Mompox y Montería.

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación, reiteró su compromiso con la formación integral de los estudiantes y con la promoción de escenarios que fortalezcan la cultura, la memoria histórica y el orgullo por lo nuestro.

