Campesinos Parameros advierten movilizaciones por incumplimientos del Ministerio de Ambiente

Los campesinos parameros señalan que el Ministerio del Interior les cambió los acuerdos del 9 de agosto. Foto | Caracol Radio

Tunja

Los Campesinos Parameros del departamento de Boyacá anunciaron que podrían retomar las movilizaciones si el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no cumple con los acuerdos pactados en agosto pasado en el Puente de Boyacá. Las protestas se adelantarían en diciembre de este año y marzo de 2026, en vísperas de las elecciones de Senado y Cámara.

De acuerdo con la Federación Colombiana de Campesinos Parameros del Oriente Colombiano, el Ministerio habría modificado las condiciones iniciales de los acuerdos, incumpliendo los compromisos establecidos con las comunidades rurales que habitan las zonas de páramo.

Roberto Arango, presidente de la Federación, aseguró que el Gobierno “cambió las reglas del juego” al proponer una nueva zonificación ambiental que impide cualquier tipo de actividad agropecuaria.

“A la reunión en El Espino no vino la ministra Irene Vélez ni nadie representativo del Ministerio. Enviaron una comisión con un borrador del acto administrativo que no se compadece con lo que acordamos. En la resolución 1275 de 2014 se establecían tres zonas, ahora las convirtieron en cuatro, y en ninguna se puede trabajar la tierra”, señaló Arango.

Según los líderes campesinos, este cambio desconoce los acuerdos firmados y deja en la incertidumbre a cientos de familias que dependen de las actividades agrícolas en las zonas de reserva. Por ello, las comunidades han decidido reunirse nuevamente en los próximos días para evaluar los pasos a seguir y convocar al Ministerio a una nueva mesa de diálogo.

“Si no hay cumplimiento, saldremos a las vías. Ya se están planeando dos movilizaciones: una en diciembre, durante el Aguinaldo Boyacense, y otra en marzo, antes de las elecciones parlamentarias”, advirtió el dirigente campesino.

Los campesinos exigen que el Ministerio respete lo pactado y cumpla con los compromisos adquiridos el pasado 9 de agosto, asegurando que las nuevas medidas propuestas afectan directamente su derecho al trabajo y la permanencia en el territorio.