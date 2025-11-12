Andrés Cepeda, entre los grandes del pop latino con nueva nominación al GRAMMY 2026

Santa Marta

El cantautor colombiano Andrés Cepeda ha sido nominado en tres importantes categorías en los Grammy 2026 en la categoría Best Latin Pop Album por su más reciente trabajo Bogotá (Deluxe), una producción que reafirma su lugar entre los artistas más sólidos y respetados del pop latino contemporáneo.

Las nominaciones abarcan categorías clave como, Canción del Año, “Bogotá”, Mejor Álbum Pop Tradicional, “Bogotá” y Mejor Canción Pop, “Bogotá”. destacando la versatilidad y profundidad artística de Cepeda en su más reciente producción discográfica llamada Bogotá Deluxe.

El anuncio coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Las Pilanderas”, una colaboración histórica con la legendaria Celia Cruz que rinde homenaje a las raíces afrocaribeñas y une dos generaciones de la música latina.

Editado por Warner Music México, Bogotá (Deluxe) amplía la propuesta del disco original con colaboraciones junto a Morat, Ha*Ash, Luis Fonsi y Los Ángeles Azules. Grabado entre Los Ángeles y Bogotá, el álbum captura la esencia de la capital colombiana como símbolo de identidad, memoria y creación.

“Bogotá es más que un lugar —es una emoción compartida entre mi ciudad, mi gente y mi música”, expresó Cepeda, celebrando que su obra haya trascendido fronteras y tocado corazones en distintas latitudes.

Con una mezcla de pop, bolero, balada y ritmos tradicionales colombianos, el álbum ha sido aclamado por su sofisticación y narrativa íntima. La nominación al Grammy estadounidense confirma a Cepeda como uno de los grandes embajadores del pop latino actual.