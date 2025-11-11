Zuluaga exige a Héctor Olimpo cumplir el pacto para anunciar candidato único el 1 de diciembre
La carta interna del exgobernador Héctor Olimpo pide encuesta en enero de 2026, pero Juan Guillermo Zuluaga exige cumplir el pacto de candidato único para el 1 de diciembre.
Juan Guillermo Zuluaga - Caracol Radio
El exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga expresó su profunda preocupación por el incumpliendo de acuerdos fundamentales dentro de la coalición política a la que pertenece. En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Zuluaga aseguró que envió una carta a sus compañeros de coalición, instándolos a honrar los compromisos previamente establecidos.
