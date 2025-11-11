6AM6AM

Programas

Zuluaga exige a Héctor Olimpo cumplir el pacto para anunciar candidato único el 1 de diciembre

La carta interna del exgobernador Héctor Olimpo pide encuesta en enero de 2026, pero Juan Guillermo Zuluaga exige cumplir el pacto de candidato único para el 1 de diciembre.

Zuluaga exige a Héctor Olimpo cumplir el pacto para anunciar candidato único el 1 de diciembre

Zuluaga exige a Héctor Olimpo cumplir el pacto para anunciar candidato único el 1 de diciembre

04:18

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Juan Guillermo Zuluaga - Caracol Radio

El exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga expresó su profunda preocupación por el incumpliendo de acuerdos fundamentales dentro de la coalición política a la que pertenece. En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Zuluaga aseguró que envió una carta a sus compañeros de coalición, instándolos a honrar los compromisos previamente establecidos.

Noticia en desarrollo

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad