Santander sigue liderando los casos de dengue en Colombia

Santander

El departamento de Santander se mantiene como el más afectado por el dengue en el país, con más de 10 mil contagios confirmados, según el Instituto Nacional de Salud.

Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja concentran la mayoría de los casos, mientras que otros municipios como Sabana de Torres, Girón y Cimitarra enfrentan brotes activos.

Aunque las cifras muestran una leve disminución frente al año pasado, la enfermedad sigue cobrando vidas.

Pues, nueve personas han muerto y un nuevo caso, el de una menor en Floridablanca, está en estudio.

El secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, explicó que la situación requiere mantener las medidas de prevención en los hogares y recordó que la única forma de frenar el avance del virus es eliminando los criaderos del mosquito transmisor:

“En lo que va del año se han reportado 9.854 casos de dengue. Hay una disminución del 70% frente al año anterior, pero lamentablemente nueve personas han fallecido. Invitamos a seguir haciendo acciones para evitar la proliferación de los zancudos y mosquitos”, señaló Prada.

De los casos confirmados, el 67% no presenta signos de alarma, el 32% corresponde a pacientes con síntomas más severos y el 0,7% a cuadros graves.

El Instituto Nacional de Salud mantiene en brote tipo I a seis municipios, entre ellos Barrancabermeja, Cimitarra y El Carmen de Chucurí, y en alerta epidemiológica a catorce más, incluidos Bucaramanga, Floridablanca y San Gil.

Las autoridades de salud reiteran las recomendaciones básicas: tapar los tanques y depósitos de agua, eliminar objetos que acumulen líquidos y acudir al médico ante fiebre alta o sangrados leves.