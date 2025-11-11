Un muerto y dos heridos en explosión de vivienda en el sur oriente en Neiva

Neiva

La explosión ocurrió hacia las 6:21 am, cuando el estruendo de la explosión alertó a los pobladores del barrio acacias segunda etapa, los vecinos jamás imaginaron que allí, que en la vivienda se depositara pólvora.

La explosión ocasionó un incendio que fue controlado por los bomberos de Neiva, sin embargo, el hecho dejo una persona fallecida dentro de la vivienda, y dos más heridas, una rescatada debajo de los escombros, la cual se encuentra con pronóstico reservado en el hospital.

Luego que unidades antiexplosivas de la policía revisaran el lugar confirmaron la presencia de elementos pirotécnicos de forma artesanal y se verifica si estaban solamente almacenados o si se estaban elaborando, dijo el coronel Héctor Betancourt, comandante de la Policía metropolitana en la ciudad.

Miembros de la fiscalía y el cuerpo técnico de investigación llegaron a la vivienda para realizar la inspección y levantamiento del cadáver, que fue identificado como José armando herrera de 46 años de edad, entre tanto el personal de bomberos realiza la verificación estructural de la edificación y de otras viviendas alrededor las cuales al parecer también resultaron afectadas.

Algunos heridos del hecho llegaron por sus propios medios a centros asistenciales, se conoce que la víctima fatal es de sexo masculino, pero que no se conoce hasta el momento su identificación. “Expresó el alto oficial.