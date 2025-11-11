“Taxista Educado”: una apuesta por la cultura ciudadana y el orgullo cartagenero

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, realizó el lanzamiento oficial de la estrategia “Taxista Educado”, una iniciativa impulsada por el alcalde Dumek Turbay Paz, orientada a fortalecer la cultura ciudadana, promover el orgullo por la ciudad y dignificar la labor de los prestadores de servicios turísticos, especialmente, los conductores de taxi.

El evento, realizado en el Centro de Convenciones de Las Américas, contó con la participación de la secretaria general, María Patricia Porras; el director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Robinson Casarrubia; miembros del Gabinete distrital, representantes de la academia, ediles, Fuerza Pública y líderes del gremio de taxistas de la ciudad.

Durante el lanzamiento, se resaltó la importancia de continuar impulsando procesos de formación integral que fomenten valores como la amabilidad, la responsabilidad y el respeto en la atención al usuario. La estrategia busca consolidar una red de taxistas comprometidos con la movilidad segura, la convivencia y el desarrollo social de Cartagena.

Como parte del acto, se realizó la firma colectiva del compromiso “Soy Embajador Turístico de Cartagena”, con la participación de los representantes del gremio de taxistas: Frank Sánchez, Gilberto Villamil y Félix Barrios, junto a funcionarios distritales, ediles, academia y gremios de taxistas.

“Hoy damos un paso más hacia una Cartagena superciudad. Avanzamos con la estrategia Taxista Educado, una iniciativa que parte de nuestro alcalde, Dumek Turbay Paz. Invitamos a todos los que deseen sumarse en las próximas cohortes para que seamos cada vez más la ‘mancha amarilla educada’”, destacó María Patricia Porras, secretaria general de la Alcaldía.

Por su parte, Robinson Casarrubia, director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, afirmó que esta estrategia busca fortalecer las competencias de los taxistas como embajadores de la ciudad, promoviendo el buen servicio, la integridad, el conocimiento de la historia y la cultura cartagenera, y el respeto por la ciudadanía.

Desde la Escuela de Gobierno y Liderazgo, y mediante el programa “Ciudadanía Diversa, Participativa y Propulsora de Desarrollo”, se vienen desarrollando acciones innovadoras orientadas a dignificar el trabajo del gremio, fortalecer la competitividad del sector, y reafirmar la identidad y cultura cartagenera.

El lanzamiento fue recibido con entusiasmo por los asistentes, quienes agradecieron esta oportunidad de capacitación y destacaron la iniciativa como un paso fundamental para construir una ciudad más amable, ordenada y orgullosa de su gente.

Con el estrategia “Taxista Educado”, el Gobierno distrital reafirma su compromiso con la transformación social de Cartagena, impulsando una ciudadanía participativa, solidaria y promotora del desarrollo urbano y turístico.