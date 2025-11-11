Smart City Expo Cartagena 2025 se consolidó como el epicentro de discusión de Colombia y la región

Smart City Expo Cartagena 2025 que se llevó a cabo del 29 al 30 de octubre, contó con más de 2.400 asistentes, la participación de 80 conferencistas nacionales e internacionales y una muestra comercial con 40 organizaciones aliadas. El encuentro dejó un impacto económico estimado en la ciudad de $13.707 millones, dinamizando así los sectores de hotelería, gastronomía, transporte y servicios turísticos.

“El mensaje que queremos transmitir es claro: la tecnología y la innovación no son un fin en sí mismas, sino herramientas esenciales para construir ciudades centradas en las personas. Apostamos por una tecnología al servicio de una mejor calidad de vida y de una sociedad más próspera, equitativa y respetuosa de la dignidad humana. Con Smart City Expo Cartagena reafirmamos ese propósito, fortaleciendo el liderazgo regional y promoviendo soluciones que transforman positivamente la vida en nuestras ciudades”, afirmó Andrés López Valderrama, Presidente Ejecutivo de Corferias.

“Cuando asumimos el reto de transformar a Cartagena, bajo la consigna de recuperar ese brillo y esplendor en cada una de sus dimensiones, comprendimos que sería imposible hacerlo si no volcábamos nuestra mirada hacia la consolidación de una superciudad: inteligente, moderna, inclusiva y que apueste por la innovación. Es por eso que, cuando concluye un espacio como el Smart City Expo Cartagena 2025, por primera vez en esta ciudad y el Caribe, entendemos que hemos escogido el camino correcto. Por supuesto, es una ruta llena de retos y constancia, pero lo estamos recorriendo con determinación y fuego en el corazón. Que Smart City haya depositado su confianza en nosotros es la mejor muestra de que Colombia y el mundo ya reconoce que Cartagena se está transformando”, destacó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

Por su parte, Ricard Zapatero, CEO de Fira Barcelona International resaltó “Esta fue una gran edición en Cartagena de Indias, donde además de ideas, proyectos y negocios se ha compartido un entusiasmo y unas vibraciones únicas que han hecho de Smart City Expo Cartagena de Indias una de las mejores ediciones de nuestro evento.”

Santiago Murillo, director de Smart City Expo Cartagena 2025, afirmó “El evento que reunió a las ciudades inteligentes cierra con éxito rotundo. Durante dos días vibrantes, Cartagena se convirtió en epicentro latinoamericano de la inteligencia urbana. Expertos de distintos países, junto a empresas e instituciones de los sectores público, privado y académico, demostraron que la innovación no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que transforma ciudades y eleva la calidad de vida”.

En esta línea, Murillo confirmó que “Desde Colombia, lanzamos al mundo el modelo 4C: una ciudad compacta, circular, cero emisiones y consciente. Este enfoque latinoamericano propone una revolución urbana donde la eficiencia espacial, la economía regenerativa, la descarbonización y la cultura ciudadana se entrelazan para crear entornos más humanos, resilientes y sostenibles. Cartagena se consolida como laboratorio vivo de esta visión, exportando soluciones con identidad local y ambición global. Y desde ya, la ciudad se prepara para su siguiente capítulo: Smart City Expo Cartagena 2026: Blue Economy.”

Cartagena como ciudad anfitriona

Smart City Expo Cartagena 2025 reafirmó el papel de la ciudad como punto de encuentro para el diálogo sobre desarrollo urbano en la región. El evento generó un impacto económico de $13.707 millones, impulsando sectores como hotelería, gastronomía, transporte y comercio, y fortaleciendo el turismo de eventos y la proyección internacional de la ciudad.

Durante el encuentro se presentaron avances en infraestructura y gestión urbana que hoy se implementan en Cartagena. Entre ellos se encuentran la Sala Inteligente T2 para monitoreo en tiempo real, las plataformas Catalina y Titán Chat para atención ciudadana, la central semafórica y el sistema de cámaras con analítica, además del uso de drones para apoyo operativo. También avanzan proyectos como la sustitución progresiva hacia transporte eléctrico y el Distrito Creativo de Manga, orientado al desarrollo cultural y económico.

Obras como el Gran Malecón del Mar, los intercambiadores viales y la ampliación de redes de saneamiento en zonas periféricas complementan esta transformación urbana. Estos procesos reflejan una ciudad que mejora su ordenamiento, la gestión del territorio y la calidad de vida, y que encuentra en el congreso un espacio para poner en común sus avances con otras ciudades.

Así fue la inauguración

La apertura de Smart City Expo Cartagena 2025 se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas y estuvo encabezada por el Alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz; el CEO de Fira Barcelona International, Ricard Zapatero; el Presidente Ejecutivo de Corferias, Andrés López Valderrama; y la Secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek.

Durante sus intervenciones, los voceros coincidieron en la importancia de Cartagena como ciudad anfitriona estratégica y punto de encuentro para el diseño de soluciones urbanas de alcance regional.

Plenarias y sesiones paralelas: una agenda para actuar sobre la ciudad

Durante los dos días de agenda, líderes gubernamentales, sector privado, academia, organismos multilaterales y ciudadanía compartieron modelos, soluciones y estrategias para enfrentar los retos urbanos actuales y futuros.

El congreso desarrolló una agenda estructurada en cinco ejes que reflejan desafíos actuales de las ciudades de América Latina: economía digital, economía azul, presente sostenible, gobernanza y calidad de vida, y ciudad segura y próspera. En cada eje se presentaron casos, herramientas y estrategias que pueden ser aplicadas por gobiernos, empresas y ciudadanía.

Agenda destacada

Smart City Expo Cartagena 2025 reunió a 80 speakers, líderes, expertos y autoridades que llevaron a los asistentes a conocer los retos y avances que afrontan las ciudades. Casos de éxito y speakers procedentes de países como Argentina, Brasil, México, Chile, España, Francia y Panamá, entre otros, abordaron temas que dialogaron sobre innovación urbana, sostenibilidad, economía digital, movilidad, gobernanza y desarrollo territorial. Sus aportes permitieron contrastar modelos de ciudad, compartir experiencias aplicadas y abrir debates sobre cómo construir territorios más inclusivos, resilientes y preparados para el futuro.

De esta manera concluye la edición 2025 de Smart City Expo Cartagena, un encuentro posible gracias a la organización de Smart City Expo World Congress, Fira Barcelona International y Corferias, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, donde la ciudad se consolidó como epicentro regional para el diálogo sobre innovación urbana, sostenibilidad, movilidad, gobernanza y desarrollo económico.

Para más información visite la página oficial de la feria: https://smartcityexpocartagena.com/