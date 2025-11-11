Riña con arma de fuego en el barrio Nuevo Bosque dejó una persona muerta

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Nuevo Bosque a las 4:30 am del domingo 9 de noviembre, se presentó el homicidio de Álvaro Luis Zambrano Padilla de 32 años, natural de Cartagena, quien recibió una herida con arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial, donde falleció.

Al parecer, los hechos se habrían presentado durante una riña en el interior de una vivienda, donde se encontraba departiendo la víctima fatal junto a varias personas, al son de la música y el consumo de bebidas embriagantes.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN. Por el homicidio no hay personas capturadas.