Prueba de Talentos del Reinado de Independencia de Cartagena

En una jornada colmada de talento, color y orgullo cultural, las 39 candidatas al Reinado de Independencia demostraron sus habilidades artísticas en la esperada Prueba de Talentos, organizada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

Más de 300 personas que hacían parte de las comitivas, acompañaron a las candidatas en el Hotel Corales de Indias, en un espectáculo que dejó en evidencia la diversidad artística y la pasión de las jóvenes por las raíces culturales.

El comité evaluador seleccionó a seis ganadoras, quienes recibirán un estímulo económico de $1.100.000 cada una, por su destacada puesta en escena.

Modalidad Danza:

• Lisney Vergara, de la Urbanización Ciudadela India Catalina – “Nacimiento de la Cumbia”

• Valentina López, de Zaragocilla – “Ritmos de libertad, historia y tradición”

• Delia, Álvarez, de Nelson Mandela, sector Los Olivos – “Raíces de libertad”

• María Ángel Cassiani, de Villa Fanny – “Catalinaluango, diosa de las aguas”

• Valeria Porto, de La Campiña – “Latidos de libertad”

Modalidad Oratoria:

• Melani González, de Daniel Lemaitre – “Cartagena, la que somos”

Las presentaciones incluyeron 5 monólogos, 2 interpretaciones a capela, 1 pintura en vivo, y una amplia muestra de danzas tradicionales y urbanas, que fueron las grandes protagonistas de la jornada.

“Este evento demuestra que nuestras lideresas son portadoras de talento, disciplina y amor por la cultura. Hoy, Cartagena celebró su riqueza artística a través de cada una de ellas”, afirmó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena de Indias.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó la importancia del evento como plataforma de visibilización del arte local: “La Gran Prueba de Talentos nos permitió ver el compromiso de nuestras candidatas con la preservación y difusión de nuestras tradiciones. Y algo que queremos destacar es que detrás de cada puesta en escena hay una comunidad apoyándolas: amigos, familia, vecinos, comitivas, lo que permite una mayor apropiación de nuestras expresiones culturales”.

Comité evaluador

La elección de las ganadoras estuvo a cargo de un comité evaluador externo, conformado por tres destacados representantes del arte y la cultura:

• José Luis Sarka, bailarín y coreógrafo, reconocido por su trabajo en la difusión de los ritmos del Caribe colombiano y la formación de nuevas generaciones de intérpretes.

• Yasser Antonio Ballestas, maestro en artes escénicas, con amplia trayectoria en dirección teatral y formación de actores.

• Norela Prada, gaitera, música y compositora, defensora de los sonidos tradicionales de la región y embajadora del folclor colombiano en escenarios internacionales.