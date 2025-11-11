Presentaron la solución al problema de inundaciones en El Laguito

Hace más de 33 años, los habitantes del barrio El Laguito de Cartagena sufren y sortean recurrentes inundaciones en sus calles porque la infraestructura vial está por debajo del nivel del mar, lo que ocasiona aguas lluvias o de mareas altas represadas que superan los andenes y por muchas horas deja atrapados en apartamentos, casas y negocios a los residentes, turistas y comerciantes.

Tras el paso de múltiples administraciones y alcaldes, el problema nunca ha tenido una solución integral, lo que ha provocado frustraciones en general en los residentes del barrio, quienes han llegado a tal punto de construir muros de contención o realizar obras menores, como orificios en los andenes, para descongestionar el agua que hasta dificulta la circulación de carros y la movilidad de peatones.

Con respecto a una solución integral a este histórico problema, el alcalde Dumek Turbay lideró un encuentro con líderes comunales, ediles y habitantes de El Laguito para socializar el proyecto de la Alcaldía de Cartagena que resolverá las inundaciones pluviales en el barrio.

Durante el encuentro, el mandatario distrital explicó que la intervención contempla una obra integral que garantizará el correcto flujo del agua lluvia, evitando inundaciones y afectaciones estructurales en los edificios del sector.

“El Laguito lleva años esperando que se respeten sus derechos; ante una situación lamentable que lleva muchos años afectando a ciudadanos que pagan impuestos altos y merecen calidad de vida. Por eso queremos darle una solución inmediata al problema de los drenajes. Esta es una tarea prioritaria, por lo que nos comprometimos a iniciar de inmediato el proceso de contratación. Lo importante es que tomamos la decisión juntos”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

Así será la intervención integral en El Laguito

La vía principal de El Laguito se anega rápidamente por fenómenos naturales como las fuertes lluvias y el aumento de las mareas, y la evacuación del agua es muy lenta por dos razones: las calles están por debajo el nivel del mar, y el insuficiente sistema de drenajes pluviales no da abasto.

El proyecto de la Alcaldía de Cartagena plantea repavimentar desde el CAI de Policía hasta el sector del edificio Poseidón, ajustando los niveles del pavimento para permitir que el agua corra de manera continua desde el edificio Atlantis hasta el Palmetto. La actual vía presenta irregularidades con puntos altos y bajos que interrumpen el recorrido natural del drenaje.

En cuanto al ámbito hidráulico, el proyecto incluye la instalación de dos modernas tuberías de 25 centímetros y un box culvert de 1.20 x 1.20 metros, que permitirá captar y conducir el agua de lluvia en menor tiempo hacia el sistema principal de drenaje.

Además, se realizará la recuperación total del muro en la zona del edificio Laura, junto con la construcción de un tanque de almacenamiento y la instalación de un sistema de bombeo.

Otro de los puntos críticos, el edificio Songo 8A, será intervenido con la instalación de un pompeyano para detener el flujo del agua lluvia y la implementación de un tanque adicional para almacenamiento.

Una intervención que garantizará 10 años sin inundaciones

El costo estimado de la obra asciende a 5 mil millones de pesos y, según los estudios técnicos, garantizará al menos diez años sin inundaciones por aguas lluvias en el sector.

En este sentido, el alcalde Dumek Turbay anunció que el próximo martes, 18 de noviembre, luego de las fiestas, la Alcaldía y la Gobernación de Bolívar realizarán una nueva reunión técnica en el barrio para socializar el plan definitivo con todos los residentes.

Desde la comunidad, la líder Kelly Payares manifestó su respaldo a las decisiones tomadas y la disposición de seguir trabajando junto a la administración.

“Lo que menos queremos es obstaculizar. Queremos que El Laguito tenga la mejor solución posible y por eso estamos reunidos aquí hoy. Confiamos plenamente en las soluciones que pueda presentar el alcalde y su equipo de trabajo. El Laguito también merece tener las mejores soluciones a las problemáticas que presenta y en esta mesa de trabajo hay respuestas”, expresó.

Seguridad y control, otra prioridad para El Laguito

Durante la reunión, los habitantes también manifestaron al alcalde sus preocupaciones frente a las problemáticas de seguridad y convivencia que se vienen registrando en el barrio.

En respuesta, el secretario del Interior, Bruno Hernández, aseguró que se reforzará las acciones de control y vigilancia en El Laguito, junto a la Policía Metropolitana de Cartagena, con el objetivo de brindar tranquilidad a residentes y visitantes de este importante sector turístico.

“Vamos a enfatizar en la seguridad de El Laguito. Habrá mayor presencia policial y más patrullajes para garantizar que esta zona esté protegida y segura las 24 horas del día”, afirmó el secretario del Interior, Bruno Hernández.